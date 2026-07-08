В ООН обновили резолюцию о дезинформации: при чем тут права человека и искусственный интеллект

Совет ООН поддержал резолюцию, которую Украина внесла совместно с несколькими другими государствами. Документ касается противодействия негативному влиянию дезинформации на права человека.

Роль государств в противодействии негативному воздействию дезинформации на осуществление и реализацию прав человека

Украина совместно с Великобританией, Латвией, Литвой, Польшей и Японией подготовила резолюцию, посвященную негативному влиянию дезинформации на права человека. В настоящее время документ обновлен с учетом современных вызовов. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

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Партнеры приняли резолюцию, чем в целом подтвердили, что понимают проблематичность такого понятия, как дезинформация. Отмечается, что информационные манипуляции представляют опасность не только для прав человека, но и для международного правопорядка.

В военное время дезинформацию используют для оправдания преступлений, сокрытия нарушений международного права, разжигания ненависти, подрыва доверия к демократическим институтам и ограничения возможности людей реализовывать свои права. Поэтому с 2022 года Украина продвигает борьбу с ложной массовой информацией в контексте защиты прав человека. Более того, после поднятия этой темы она стала новым направлением работы в Организации Объединенных Наций.

Как пояснили в МИД нашей редакции, обновить резолюцию было необходимо, поскольку в настоящее время для дезинформации противник использует также искусственный интеллект, а также распространяет синтетический контент. Эта версия дополнительно содержит правила защиты для пострадавших от дезинформации, укрепления информационной добросовестности и прозрачности цифрового контента.

В то же время резолюция неизменно подтверждает, что любые меры по противодействию дезинформации должны полностью соответствовать международному праву в области прав человека и не могут использоваться в качестве повода для ограничения свободы выражения мнений,

– говорится в комментарии.

Но этот шаг не последний в борьбе с дезинформацией. Украина будет развивать международные правозащитные подходы к противодействию дезинформации. Цель – чтобы эта тематика оставалась приоритетной, в частности, для Совета ООН по правам человека.

Глава МИД Украины Андрей Сибига поблагодарил партнеров за поддержку и совместную работу.

Такой подход показывает, что борьба с дезинформацией должна вестись и в целях защиты прав человека. В то же время важно, чтобы противодействие ложной информации не превращалось в ограничение свободы слова. Поэтому ключевой задачей государств является поиск баланса между защитой общества от манипуляций и соблюдением основополагающих прав и свобод человека.

МИД вновь созвал экстренное заседание Совбеза ООН

После массированной атаки на Киев 6 июля Андрей Сибига подчеркнул необходимость совместных действий международного сообщества против российской агрессии и продвижения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН.

Поэтому Украина обратилась в Организацию с просьбой о созыве экстренного заседания Совбеза для обсуждения новой атаки врага.