Кроме того, министр иностранных дел Украины подчеркнул важность усиления давления на Россию. Об этом Сибига написал в социальной сети X.

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Что сказал Сибига о российском терроре?

Российские войска в ночь на 2 июля наносили удары по жилой и гражданской инфраструктуре. Министр подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин ведет террористическую войну против гражданского населения, в том числе детей, поскольку ему не удается добиться результатов в борьбе против Сил обороны Украины.

Сибига назвал такие атаки тяжкими военными преступлениями. Об этом Украина будет информировать партнеров и международные организации, чтобы добиться привлечения виновных к ответственности. В частности, во время визита в Японию министр сообщит им о необходимости усиления давления на агрессора и поддержки украинцев.

Мы требуем решительных международных мер. Не только слов осуждения, а конкретных действий, чтобы остановить российский террор. Решения по системам противовоздушной обороны и ракетам для Украины нужны именно сейчас, а не позже,

– подчеркнул Сибига.

Также он призвал не медлить с решениями об ужесточении санкций против России и помощи Украине, в частности ее энергетике.

Отдельно министр подчеркнул, что аморально оправдывать российские атаки, называя их "ответом" на украинские дальнобойные удары по территории страны-агрессора.

"В этой войне есть агрессор и страна, которая защищается в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Россия не имеет права наносить какие-либо удары по Украине, тогда как Украина имеет полное право отвечать, защищаться от агрессора и наносить удары по любым законным военным целям на территории России", – добавил Сибига

Не ставьте в один ряд агрессора и страну, которая защищается от агрессии. Не оправдывайте зверства, которые нельзя оправдать,

– подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, Россия запустила по Украине 570 воздушных целей, в том числе баллистические ракеты, крылатые ракеты и дроны. Силы ПВО обезвредили большинство из них, но в 33 местах произошли попадания.

Основным направлением вражеского удара в очередной раз стал Киев. В результате обстрела известны погибшие, более 80 пострадавших и десятки поврежденных зданий. Продолжается поисково-спасательная операция.