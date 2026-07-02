О подробностях рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
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Что известно о атаке?
Разрушена жилая многоэтажка в Дарницком районе.
В результате попадания произошло разрушение с первого по шестой этажи.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Разрушения в Дарницком районе: смотрите видео
Разрушения в Дарницком районе: смотрите видео
В Дарницком районе также произошло возгорание и частичное разрушение 5-этажного жилого дома, а также горели частные дома.
Всего в Киеве уже 10 погибших и 34 пострадавших.
Каковы последствия в других районах Киева?
В Шевченковском районе возник пожар на крыше 7-этажного жилого дома и здания гостиницы. По другим адресам – разрушение 5-этажного дома, возгорание в жилом 5-этажном доме, а также в 3-этажном нежилом здании.
Голосеевский район – пожар на техническом этаже 16-этажного здания.
Печерский район – разрушение жилого 9-этажного дома, пожар на 1 и 2 этажах.
Оболонский район – пожар на территории складской площадки.
Святошинский район – повреждены 2 частных дома.
Деснянский район – повреждение жилого 9-этажного дома.