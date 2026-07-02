О подробностях рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Смотрите также : В большинстве районов Киева – пожары и разрушения: в ГСЧС показали первые фото последствий атаки

Что известно о атаке?

Разрушена жилая многоэтажка в Дарницком районе.

В результате попадания произошло разрушение с первого по шестой этажи.

Разрушения в Дарницком районе: смотрите видео

Разрушения в Дарницком районе: смотрите видео

В Дарницком районе также произошло возгорание и частичное разрушение 5-этажного жилого дома, а также горели частные дома.

Всего в Киеве уже 10 погибших и 34 пострадавших.

Каковы последствия в других районах Киева?

В Шевченковском районе возник пожар на крыше 7-этажного жилого дома и здания гостиницы. По другим адресам – разрушение 5-этажного дома, возгорание в жилом 5-этажном доме, а также в 3-этажном нежилом здании.

Голосеевский район – пожар на техническом этаже 16-этажного здания.

Печерский район – разрушение жилого 9-этажного дома, пожар на 1 и 2 этажах.

Оболонский район – пожар на территории складской площадки.

Святошинский район – повреждены 2 частных дома.

Деснянский район – повреждение жилого 9-этажного дома.