Про деталі розповів міський голова Києва Віталій Кличко.

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Що відомо про атаку?

Зруйновано житлову багатоповерхівку у Дарницькому районі.

Унаслідок влучання сталося руйнування з першого по шостий поверхи.

Руйнування у Дарницькому районі: дивіться відео

Руйнування у Дарницькому районі: дивіться відео

У Дарницькому районі також було загоряння та часткове руйнування 5-поверхового житлового будинку, а ще горіли приватні будинки.

Загалом у Києві є уже 10 загиблих та 34 постраждалих.

Які наслідки в інших районах Києва?

У Шевченківському районі виникла пожежа покрівлі 7-поверхового житлового будинку та будівлі готелю. За іншими адресами руйнування 5-поверхівки, займання в житловій 5-поверхівці, а також у 3-поверховій нежитловій будівлі.

Голосіївський район – пожежа на технічному поверсі 16-поверхівки.

Печерський район – руйнування житлової 9-поверхівки, пожежа в межах 1 та 2 поверхів.

Оболонський район – пожежа на території складського майданчика.

Святошинський район – пошкоджені 2 приватні будинки.

Деснянський район – пошкодження житлової 9-поверхівки.