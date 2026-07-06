Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети Х.

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К чему Сибига призвал ООН?

По словам главы МИД, решение было принято после второй за несколько дней масштабной ракетно-дроновой атаки, которая привела к новым жертвам среди гражданского населения.

Каждая российская ракета, запущенная против Украины, несет послание далеко за пределы наших границ. Она стремится убедить мир, что насилие может заменить закон, что страх сильнее солидарности и что жестокость не влечет за собой последствий. После второй массированной ракетной атаки и атаки беспилотников, осуществленной Россией всего за несколько дней, Украина требует созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН,

– написал он.

Сибига подчеркнул, что число погибших в результате последнего удара продолжает расти. Он также напомнил, что предыдущая атака 2 июля унесла жизни по меньшей мере 31 мирного жителя Киева.

"Мы призываем председательствующую в Совете Безопасности Демократическую Республику Конго и членов Совета поддержать запрос Украины. Запоздалые или слабые реакции не способны остановить террор. Это может сделать только решительный, принципиальный и своевременный ответ", – подчеркнул Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что международное сообщество должно действовать единым фронтом для сдерживания российской агрессии и продвижения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН.

Напомним, массированная воздушная атака России по Киеву в ночь на 6 июля привела к новым жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям в нескольких районах столицы. По информации городских властей и КМВА, число погибших и пострадавших продолжает расти, спасательные работы ведутся без перерыва.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что больше всего пострадали Подольский и Дарницкий районы Киева. В Подольском районе в результате ракетного удара погибли пять человек, еще более 30 получили ранения.

В Дарницком районе ракета попала во двор между многоэтажками, в результате чего погибли шесть жителей. Среди 28 спасенных людей – двое четырехлетних детей, которых удалось эвакуировать во время спасательной операции.

По данным КГВА, ночная атака проходила в несколько волн. Сначала российские войска применили баллистические ракеты, в частности "Искандер", "Циркон" и С-400, после чего запустили крылатые ракеты и ударные беспилотники. Силы ПВО уничтожили часть целей, однако обломки и попадания привели к значительным разрушениям жилой инфраструктуры.

В Подольском районе зафиксировано частичное разрушение многоэтажного дома на уровне 7–9 этажей, где люди оказались заблокированными. Спасатели смогли эвакуировать не менее 15 человек, а также спустить с верхних этажей нескольких детей и взрослых.

Отдельно пострадала еще одна 25-этажная сграда, где разрушения зафиксированы на уровне 16-го этажа. В целом в столице повреждения и пожары зафиксированы в ряде мест, продолжается ликвидация последствий удара.