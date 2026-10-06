ФЛП могут наказать за незнание закона: названы самые распространенные ошибки предпринимателей

Новому физическому лицу-предпринимателю недостаточно просто зарегистрироваться на портале "Дия" и вести свой бизнес. На этом формальности не заканчиваются, поэтому следует помнить о некоторых правилах, чтобы не допускать правонарушений.

Несколько основных обязанностей нового ФЛП

ФЛП с первого дня регистрации имеет ряд обязательств перед налоговой службой. Однако непреднамеренные нарушения из-за незнания правил могут создать проблемы новому предпринимателю. В результате он получает штрафы, доначисления, а дело может дойти даже до принудительного перехода на общую систему налогообложения. О том, как избежать проблем, в комментарии 24 Каналу рассказала адвокат и партнер объединения Evrika Law Ольга Брус.

По словам эксперта, ещё на стартовой фазе деятельности физическое лицо-предприниматель может допустить распространенную ошибку – неправильно выбрать группу единого налога и виды деятельности.

Ольга Брус напомнила, что I группа может осуществлять только розничную торговлю на рынках и предоставлять бытовые услуги населению. II группа работает с населением и плательщиками единого налога, но не имеет права предоставлять услуги предприятиям, находящимся на общей системе налогообложения. Адвокат отметила, что на практике именно здесь новички чаще всего "спотыкаются", когда заключают договор с большой компанией.

Если деятельность, от которой человек получает доход, не указана в реестре плательщиков единого налога, или деньги поступают от операций, запрещенных для его группы, – такой доход облагается налогом по повышенной ставке 15%. Также это влечет за собой императивную обязанность отказаться от упрощенной системы и перейти на общую систему с первого числа следующего квартала.

Ольга Брус Адвокат и партнер АО Evrika Law Если предприниматель не сделает этого добровольно, налоговая служба в ходе проверки аннулирует статус плательщика единого налога "задним числом" с доначислением всех налогов по общей схеме. Отдельно стоит помнить, что заявление о выборе упрощенной системы подается вместе с регистрационными документами или сразу после регистрации. Если его не подать, предприниматель автоматически оказывается на общей системе с уплатой НДФЛ и военного сбора с чистого дохода.

Также ФЛП могут допускать ошибки, не понимая правил относительно обязательных платежей в случае отсутствия дохода. То есть даже если деятельность не велась и дохода не было, ФЛП должен уплачивать единый социальный взнос за себя. В 2026 году его размер составляет не менее 1 902 гривны 34 копейки в месяц.

Важно! Ольга Брус уточняет, что с 1 марта 2022 года и в течение 12 месяцев после отмены военного положения ФЛП имеют право добровольно не уплачивать ЕСВ за себя. Однако за это время им не будет начисляться страховой стаж за такие месяцы.

Вместо этого предприниматели I и II групп ежемесячно уплачивают фиксированный военный сбор в размере 864 гривны 70 копеек независимо от объема выручки.

То есть, по словам адвоката, налоги человек должен платить до тех пор, пока в ЕГР нет записи о прекращении деятельности. Если этого не делать – задолженность накапливается в виде долга.



Предприниматель может потерять деньги в результате нескольких нарушений / Фото 24 Канала

Серьезные риски для гражданина несет и смешивание личных и предпринимательских средств. Ольга Брус говорит, что получать оплату от клиентов на личную банковскую карту вместо счета ФЛП – это прямой путь к проблемам.

Банки в рамках финансового мониторинга усиленно отслеживают регулярные переводы между физическими лицами, а налоговая может расценить такие поступления как прочий доход гражданина и доначислить 18% НДФЛ и 5% военного сбора, не говоря уже о потере клиентом возможности доказать факт приобретения товара,

– сказала эксперт.

Поэтому главный совет для предпринимателей: стоит открыть отдельный расчетный счет ФЛП и принимать платежи исключительно на него по реквизитам IBAN, четко указывая назначение платежа.

Кассовый аппарат или касса в программе важны для ФЛП II и III групп

Ольга Брус добавила, что предприниматели этих групп, которые рассчитываются с покупателями наличными или платежными картами, по общему правилу обязаны выдавать фискальный чек через РРО или ПРРО.

Если такое нарушение будет зафиксировано, то лицо получит полный штраф по статье 17 Закона "О применении РРО". Это:

100% стоимости товара, проданного с нарушением, за первый случай;

150% – за каждый последующий.

Поэтому предприниматель должен проверить, подпадает ли товар, который он продает, под обязательное применение ПРРО. Если так – то юристы рекомендуют зарегистрировать бесплатный программный регистратор в ГНСУ.

Учет доходов и контроль лимитов

Распространенная проблема новых ФЛП заключается в превышении предельной суммы доходов. В 2026 году для ФЛП I группы она составляет 1 444 049 гривен; 7 211 598 гривен – для II группы, 10 091 049 гривен – для III группы.

Доход на упрощенной системе определяется кассовым методом – по дате фактического поступления средств, а сумма превышения лимита облагается налогом по ставке 15% и влечет за собой обязательный переход в другую группу или на общую систему. Поэтому стоит ежемесячно фиксировать поступления в Электронном кабинете,

– отметила Ольга Брус.

Подача деклараций — также важная работа для ФЛП. Те, кто относится к I и II группам, должны подать отчет в течение 60 календарных дней после окончания года. У III группы на это отводится 40 дней после окончания квартала. Если этого не сделать, человек может получить штраф в размере 340 гривен. За повторное нарушение в течение года взимается штраф в размере 1 020 гривен.

Наем персонала

Адвокат отметила, что отдельного внимания требует найм персонала. Ведь ФЛП может допускать работника к работе только после заключения трудового договора и уведомления налоговой службы о его заключении. В противном случае предприниматель рискует получить штраф за неоформленных работников, размер которого рассчитывается в кратном размере минимальной заработной платы.

Кроме того, ФЛП-работодатели обязаны ежеквартально отчитываться по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ за своих работников.

Ольга Брус подытожила, что физическим лицам-предпринимателям не следует забывать, что согласно статье 52 Гражданского кодекса Украины они отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом.

Работа с контрагентами "на слово", без письменных договоров, актов приема-передачи оказанных услуг и счетов, оставляет предпринимателя беззащитным как в споре с клиентом, так и во время налоговой проверки. Лучшей профилактикой всех перечисленных ошибок является регулярная проверка Электронного кабинета, своевременное продление квалифицированной электронной подписи и консультация с юристом или бухгалтером еще до того, как заключать первые большие сделки,

– говорит эксперт.

Напомним, ранее эксперт Юлия Панасюк объясняла, что общая система налогообложения удобна для предпринимателей, у которых значительная часть дохода уходит на расходы. Если человек все же желает перейти на упрощенную систему, то адвокат перед сменой рекомендует оценить свой годовой оборот, долю подтвержденных расходов в доходе, статус и структуру основных клиентов, а также необходимость работы с НДС.