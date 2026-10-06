Кілька головних обов'язків нового ФОП

ФОП від першого дня реєстрації має низку обов’язків перед податковою. Проте несвідомі порушення через незнання правил можуть завдати новому підприємцеві проблем. Як наслідок – він отримує штрафи, донарахування, й доходить навіть до примусового переходу на загальну систему оподаткування. Про те, як уникнути проблем, у коментарі 24 Каналу розповіла адвокатка та партнерка об'єднання Evrika Law Ольга Брус.

За словами експертки, ще на старті діяльності фізичної особи-підприємця він може припуститися поширеної помилки – неправильно обрати групу єдиного податку та видів діяльності.

Ольга Брус нагадала, що І група може здійснювати лише роздрібний продаж на ринках та надавати побутові послуги населенню. ІІ група працює з населенням та платниками єдиного податку, але не має права надавати послуги підприємствам на загальній системі оподаткування. Адвокатка зазначила, що на практиці саме тут новачки найчастіше "спотикаються", коли укладають договір із великою компанією.

Якщо діяльність, від якої людині йде дохід, не зазначена в реєстрі платників єдиного податку, або гроші отримуються від заборонених для його групи операцій – такий дохід оподатковується за підвищеною ставкою 15%. Також це тягне за собою імперативний обов'язок відмовитися від спрощеної системи та перейти на загальну систему з першого числа наступного кварталу.

Ольга Брус Адвокатка та партнерка АО Evrika Law Якщо підприємець не зробить цього добровільно, податкова під час перевірки анулює статус платника єдиного податку "заднім числом" із донарахуванням усіх податків за загальною схемою. Окремо варто пам’ятати, що заява про обрання спрощеної системи подається разом із реєстраційними документами або одразу після реєстрації. Якщо її не подати, підприємець автоматично опиняється на загальній системі зі сплатою ПДФО та військового збору з чистого доходу.

Також ФОПи можуть помилятися, коли не розуміють правил щодо обов'язкових платежів, коли доходу немає. Тобто навіть якщо діяльність не велася й доходу не було, то підприємець має сплачувати єдиний соціальний внесок за себе. У 2026 році його розмір сягає щонайменше 1 902 гривні 34 копійки на місяць.

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Важливо! Ольга Брус уточнює, що з 1 березня 2022 року і протягом 12 місяців після скасування воєнного стану ФОП мають право добровільно не сплачувати ЄСВ за себе. Проте за цей час їм не буде нараховуватися страховий стаж.

Натомість підприємці І та ІІ груп щомісяця сплачують фіксований військовий збір у розмірі 864 гривні 70 копійок незалежно від обсягу виручки.

Тобто, за словами адвокатки, податки людина має сплачувати, доки в ЄДР немає запису про припинення діяльності. Якщо цього не робити – нарахування накопичуються в вигляді боргу.



Підприємець може втратити гроші внаслідок кількох порушень / Фото 24 Каналу

Серйозні ризики для громадянина несе і змішування особистих та підприємницьких коштів. Ольга Брус каже, що отримувати оплату від клієнтів на особисту банківську картку замість рахунку ФОП – це пряма дорога до проблем.

Банки в межах фінансового моніторингу посилено відстежують регулярні перекази між фізичними особами, а податкова може розцінити такі надходження як інший дохід громадянина і донарахувати 18% ПДФО та 5% військового збору, не кажучи вже про втрату клієнтом можливості довести факт придбання товару,

– сказала еспертка.

Тому головна порада для підприємців: варто відкривати окремий поточний рахунок ФОП і приймати платежі виключно на нього за реквізитами IBAN та чітко вказувати призначення платежу.

Касовий апарат чи каса в програмі важлива для ФОПів ІІ і ІІІ груп

Ольга Брус додала, що підприємці цих груп, які розраховуються з покупцями готівкою або платіжними картками, за загальним правилом зобов'язані видавати фіскальний чек через РРО або ПРРО.

Якщо таке порушення буде зафіксоване, то людина отримає повний штраф за статтею 17 Закону "Про застосування РРО". Це:

100% вартості товару, проданого з порушенням, за перший випадок;

150% – за кожен наступний.

Тому підприємець має перевірити, чи товар, який він продає, підпадає під обов’язок застосування ПРРО. Якщо так – то юристи рекомендують зареєструвати безоплатний програмний реєстратор ДПС.

Облік доходів і контроль лімітів

Поширена проблема нових ФОПів полягає в перевищенні граничної суми доходів. У 2026 році для ФОП І групи вона становить 1 444 049 гривень; 7 211 598 гривень – для ІІ групи, 10 091 049 гривень – для ІІІ групи.

Дохід на спрощеній системі визначається касовим методом – за датою фактичного надходження коштів, а сума перевищення ліміту оподатковується за ставкою 15% і тягне обов’язковий перехід на іншу групу чи загальну систему. Тому варто щомісяця фіксувати надходження в Електронному кабінеті,

– зазначила Ольга Брус.

Подання декларацій теж важлива робота для ФОПів. Ті, хто мають І і ІІ групи мають подати звіт протягом 60 календарних днів після закінчення року. ІІІ група має на це 40 днів після закінчення кварталу. Якщо цього не зробити, людина може отримати штраф у розмірі 340 гривень. За повторне порушення протягом року стягується 1 020 гривень.

Наймання персоналу

Адвокатка зазначила, що окремої уваги потребує наймання персоналу. Адже ФОП може допускати працівника до роботи лише після укладення трудового договору та повідомлення податкової про його прийняття. Інакше підприємець ризикує отримати штраф за неоформлених працівників, розмір якого обчислюється в кратному розмірі мінімальної заробітної плати.

Крім того, ФОП-роботодавці зобов'язані звітувати з ПДФО, військового збору та ЄСВ за своїх працівників щоквартально.

Ольга Брус підсумувала, що фізичним особам-підприємцям не варто забувати, що згідно зі статтею 52 Цивільного кодексу України, вони відповідають за своїми зобов'язаннями всім належним їм майном.

Робота з контрагентами "на слово", без письмових договорів, актів приймання-передачі наданих послуг і рахунків, залишає підприємця беззахисним як у спорі з клієнтом, так і під час податкової перевірки. Найкращою профілактикою всіх перелічених помилок є регулярна перевірка Електронного кабінету, своєчасне продовження кваліфікованого електронного підпису та консультація з юристом або бухгалтером ще до того, як укладати перші великі угоди,

– говорить експертка.

Нагадаємо, раніше експертка Юлія Панасюк пояснювала, що загальна система оподаткування є зручною для підприємців, у яких значна частина доходу йде на витрати. Якщо людина все ж бажає перейти на спрощену систему, то адвокатка перед зміною радить оцінити свій річний оборот, частку підтверджених витрат у доході, статус та структуру основних клієнтів і необхідність роботи з ПДВ.