Высокие зарплаты и серьезные задачи: в Украине впервые могут создать Киберсилы ВСУ

В Украине готовят закон о создании отдельного рода войск – Киберсил ВСУ. Проект уже подготовлен к рассмотрению во втором чтении и направлен не только на защиту государства, но и на развитие собственного потенциала для активных действий в киберпространстве.

В Украине могут появиться бойцы Киберсил ВСУ

Вооруженные Силы Украины могут пополниться киберспециалистами, которые будут проводить военные операции для защиты информационных систем, противодействия кибератакам и укрепления обороноспособности государства в цифровой среде. Как отмечают в Раде, в условиях современной войны и частых киберугроз важную роль играют собственные возможности для активного противодействия врагу. Именно для этого к голосованию готовится законопроект №12349.

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Если проект примут, то людей, которые будут заниматься кибербезопасностью войск, должны обеспечить современными технологиями и необходимыми ресурсами.

Авторы законопроекта отмечают, что создание Киберсил необходимо также для адаптации украинского законодательства к стандартам НАТО. Ведь киберпространство тоже считается сферой, где враг может вести свои боевые операции. В частности, посредством кибератак агрессор может влиять на технологии войск, государственные системы, получать секретные данные и т. д.

Поэтому отдельные военные будут отвечать за кибероборону государства, защиту суверенитета и территориальной целостности Украины в киберпространстве. Главной задачей будет киберсдерживание, получение военного преимущества над противником.

Под руководством командиров бойцы Киберсил ВСУ смогут готовить операции против врага в сетевом пространстве, а также делать все необходимое для защиты систем электронных коммуникаций и систем управления технологическими процессами в оборонной сфере.

Предполагается, что украинские Киберсилы будут сотрудничать с НАТО, международными организациями и государствами-партнерами для защиты киберпространства во время войны с Россией.

Отдельной задачей военных будет проведение специальной разведки и мероприятий, которые в дальнейшем могут понадобиться для киберопераций.

Помогать бойцам Киберсил ВСУ смогут ІТ-компании, волонтерские организации, общественные объединения и другие субъекты.

Отдельно проект предлагает привлечь государственный сектор безопасности и обороны, правоохранителей, разведывательные структуры и другие профильные органы к новой национальной системе киберобороны.

Какой будет структура Киберсил?

Главным в Киберсилах ВСУ станет орган военного управления, в подчинении которого будут отдельные воинские части и подразделения. Кроме того, будущих бойцов будут обучать в военно-учебных и научных заведениях.

Также будет продолжаться работа в специальной исследовательской инфраструктуре киберобороны. В стране планируется создать лаборатории и полигоны, где специалисты смогут выявлять и анализировать вредоносное программное обеспечение. Отдельно будут работать площадки для исследования кибератак и проведения научно-технических разработок.

Для пополнения войск также предлагается создать военный резерв Киберсил, куда будут привлекать людей, знакомых с работой и защитой киберпространства. Они будут проходить профессиональный отбор и в случае необходимости могут быть привлечены к выполнению задач во время войны и после ее завершения.

Интересно! Работать в резерве Киберсил люди смогут из любой точки мира, если для этого есть технические возможности и приказ командования.

Сотрудники Киберсил, которые занимаются планированием, координацией и реализацией задач киберобороны, будут получать 1,8 от должностных окладов бойцов ВСУ на соответствующих должностях. То есть командир подразделения будет иметь денежное обеспечение по коэффициенту 1,8 от зарплаты такого же командира, например, в части Сухопутных войск.

Также бойцам предложат единовременные дополнительные вознаграждения за успешные кибероперации. За кибероперации стратегического уровня по предотвращению российской агрессии оплата достигнет одного миллиона 331 тысячи гривен. За кибероперации стратегического и оперативного уровней по военным целям противника и в поддержку государств-союзников Украины единовременная выплата составит 332,8 тысячи гривен.

Если командир Киберсил решит кого-то наградить, то такая выплата установлена в размере 25 прожиточных минимумов, или 83,2 тысячи гривен в 2026 году.

Обновление контрактной службы в армии: как военные оценивают реформу

В рамках армейской реформы для военных планируется ввести новые контракты со сроком от 6 до 24 месяцев и существенно обновить систему выплат. Для пехотинцев, выполняющих боевые задачи на передовой, средняя выплата может составить около 300 тысяч гривен в месяц, а максимальная – до 460 тысяч гривен. Также контракты будут предусматривать гарантированную отсрочку после завершения службы и дополнительные боевые вознаграждения.

Изменения уже комментируют военнослужащие, которые в целом положительно воспринимают появление четких сроков службы и понятных условий контрактов. По их словам, это делает службу более предсказуемой. В то же время часть бойцов подчеркивает, что реформа должна учитывать интересы тех, кто воюет с 2022 года, в частности в вопросах демобилизации и справедливых условий увольнения со службы. Среди основных ожиданий военные озвучили не только повышение выплат, но и реальные механизмы ротации и отдыха после длительного пребывания на фронте.