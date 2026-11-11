Предприниматели смогут проще списать долги: какие правила банкротства изменит новый закон

Верховная Рада приняла законопроект №15024, который вводит упрощенную процедуру банкротства для субъектов микро– и малого предпринимательства. Новые правила помогут ФЛП и небольшим компаниям быстрее и с меньшими затратами урегулировать задолженность или цивилизованно закрыть бизнес.

Почему прежняя система не работала для малого бизнеса

В Кодекс Украины о процедурах банкротства по инициативе Комитета по вопросам экономического развития внесли изменения, которые адаптируют правила урегулирования неплатежеспособности к реальным финансовым возможностям небольших компаний и физических лиц-предпринимателей. Ведь до сих пор стандартные судебные процедуры были слишком дорогостоящими и длительными для малого бизнеса. 291 народный депутат поддержал законопроект об упрощенном банкротстве под номером 15024, передает 24 Канал.

Из-за значительных юридических расходов и сложности механизмов большинство дел заканчивалось полной ликвидацией компаний без реального возврата средств кредиторам.

Обратите внимание! Всемирный банк определил, что эффективность взыскания долгов при банкротстве в Украине составляла лишь около 9 центов с одного доллара. То есть кредиторы теряли почти все, а предприниматели оказывались в тупике, не имея возможности законно закрыть бизнес и перезапустить собственное дело.

Как сообщили в Аппарате Верховной Рады, новый упрощенный механизм позволит значительно быстрее провести оздоровление финансов или цивилизованно списать непосильные долги. Это даст возможность предпринимателям вернуться к активной экономической деятельности, не накапливая токсичные обязательства годами.

Разработчики закона запланировали:

создать упрощенную процедуру банкротства для субъектов микро- и малого предпринимательства;

предотвращать злоупотребления в упрощенных процедурах путем установления четких критериев для добросовестных должников;

упорядочить и установить четкое соотношение процедур банкротства и приватизации для государственных предприятий, чтобы обеспечить эффективное использование их активов и избежать конфликтов между этими процессами.

Важно, что правовые изменения вводят сокращенный общий срок проведения упрощенного производства. Он не должен превышать 180 дней на выполнение всех процессуальных этапов.

Законодатели также защищают права и интересы наемных работников как уязвимой категории кредиторов путем сохранения гарантий выплаты заработной платы и других социальных выплат.

Защита от злоупотреблений и разблокирование приватизации

Чтобы новая процедура не превратилась в лазейку для уклонения от расчетов, законодатели предусмотрели четкие критерии добросовестности. Воспользоваться ускоренным механизмом смогут только честные предприниматели, тогда как для фирм-однодневок и мошеннических схем доступ к процедуре заблокирован.

Помимо поддержки микробизнеса, документ решает хроническую проблему государственных активов. До сих пор процедуры банкротства и приватизации государственных предприятий противоречили друг другу, блокируя продажу заброшенного имущества и закрепляя убытки.

Упрощенные процедуры создадут возможности для повторного открытия бизнеса и возвращения предпринимателей к экономической деятельности. Для экономики в целом это будет способствовать возвращению активов и ресурсов в хозяйственный оборот, повышению платежной дисциплины и прозрачности экономических отношений,

– сообщили в парламенте.

Требования евроинтеграции и обязательства перед партнерами

Принятие законопроекта является частью выполнения обязательств Украины в рамках программы Ukraine Facility. Национальное законодательство приведено в соответствие с нормами Директивы ЕС 2019/1023 о рамках превентивной реструктуризации и рекомендациями ЮНСИТРАЛ.

Современные европейские правила банкротства сосредоточены не на наказании должника, а на спасении жизнеспособного бизнеса и рабочих мест.

Напомним, что начатая процедура банкротства приводит к потере контроля над имуществом и может ограничить право на ведение бизнеса или управление компанией. Так, юридические лица могут быть ликвидированы, а их активы проданы для покрытия долгов, что негативно сказывается на деловой репутации и возможности получения кредитов.

В то же время в Украине внедрен европейский механизм превентивной реструктуризации, что позволяет компаниям избежать банкротства, оставаясь под контролем владельцев во время переговоров с кредиторами.

Как рассказал в комментарии 24 Каналу старший партнер ARIO Юлиан Хорунжий, такой механизм позволяет реструктуризировать практически все виды бизнес-долгов, но не распространяется на обязательства перед работниками, социальные взносы и личные долги физических лиц-предпринимателей.