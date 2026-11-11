Підприємці можуть простіше списати борги: які правила банкрутства змінить новий закон

Чому стара система не працювала для малого бізнесу

До Кодексу України з процедур банкрутства за ініціативи Комітету з питань економічного розвитку внесли зміни, які адаптують правила врегулювання неплатоспроможності до реальних фінансових можливостей невеликих компаній та фізичних осіб-підприємців. Адже досі стандартні судові процедури були занадто дорогими й тривалими для невеликого бізнесу. 291 народний депутат підтримав законопроєкт про спрощене банкрутство під номером 15024, передає 24 Канал.

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Через значні юридичні витрати та складність механізмів більшість справ завершувалася повною ліквідацією компаній без реального повернення коштів кредиторам.

Зауважимо! Світовий Банк визначив, що ефективність стягнення боргів під час банкрутства в Україні складала лише близько 9 центів з одного долара. Тобто кредитори втрачали майже все, а підприємці опинялися в глухому куті без можливості законно закрити бізнес і перезапустити власну справу.

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Як повідомили в Апараті Верховної Ради, новий спрощений механізм дозволить значно швидше пройти оздоровлення фінансів або цивілізовано списати непосильні борги. Це дасть змогу підприємцям повернутися до активної економічної діяльності, не накопичуючи токсичні зобов'язання роками.

Розробники закону запланували:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

створити спрощену процедуру банкрутства для субʼєктів мікро- та малого підприємництва;

запобігати зловживанням у спрощених процедурах шляхом встановлення чітких критеріїв для добросовісних боржників;

упорядкувати та встановити чітке співвідношення процедур банкрутства та приватизації для державних підприємств, щоб забезпечити ефективне використання їх активів та уникнути конфліктів між цими процесами.

Важливо, що правові зміни запроваджують скорочений загальний строк здійснення спрощеного провадження. Він не має перевищувати 180 днів на виконання всіх процесуальних етапів.

Законодавці також захищають права та інтереси найманих працівників як вразливої категорії кредиторів шляхом збереження гарантій щодо надання заробітної плати та інших соціальних виплат.

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Захист від зловживань та розблокування приватизації

Аби нова процедура не перетворилася на шпарину для ухилення від розрахунків, законодавці передбачили чіткі критерії добросовісності. Скористатися швидким механізмом зможуть лише чесні підприємці, тоді як для фірм-одноденок і шахрайських схем доступ до процедури заблоковано.

Окрім підтримки мікробізнесу, документ розв'язує хронічну проблему державних активів. До цього часу процедури банкрутства та приватизації державних підприємств конфліктували між собою, блокуючи продаж занедбаного майна та консервуючи збитки.

Спрощені процедури створюватимуть можливості для повторного започаткування бізнесу та повернення підприємців до економічної діяльності. Для економіки загалом це сприятиме поверненню активів і ресурсів у господарський обіг, підвищенню платіжної дисципліни та прозорості економічних відносин– розповіли в парламенті.

Вимога євроінтеграції та зобов'язання перед партнерами

Прийняття законопроєкту є частиною виконання зобов'язань України в межах програми Ukraine Facility. Національне законодавство узгодили з нормами Директиви ЄС 2019/1023 про рамки превентивної реструктуризації та рекомендаціями ЮНСІТРАЛ.

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Сучасні європейські правила банкрутства фокусуються не на покаранні боржника, а на порятунку життєздатного бізнесу та робочих місць.

Нагадаємо, розпочата процедура банкрутства призводить до втрати контролю над майном і може обмежити право на ведення бізнесу або управління компанією. Так юридичні особи можуть бути ліквідовані, а їхні активи продані для покриття боргів, що негативно впливає на ділову репутацію і можливість отримання кредитів.

Водночас в Україні впроваджено європейський механізм превентивної реструктуризації, що дозволяє компаніям уникнути банкрутства, залишаючи їх під контролем власників під час переговорів з кредиторами.

Як розповів у коментарі 24 Каналу старший партнер ARIO Юліан Хорунжий, такий механізм дозволяє реструктуризувати практично всі види бізнес-боргів, але не охоплює зобов'язання перед працівниками, соціальними внесками та особисті борги фізичних осіб-підприємців.