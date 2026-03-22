Нужно только одно заявление: можно ли уволиться по собственному желанию, находясь за границей

Работник может подать заявление об увольнении по собственному желанию. Дату увольнения работник сам указывает в заявлении.

Какие шаги должен выполнить работник для увольнения по собственному желанию?

Человек, желающий уволиться, может подать соответствующее заявление руководству как во время работы, так и в период отпуска или временной нетрудоспособности. При этом работник может не указывать причины расторжения трудовых отношений. Об этом пишут на сайте Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Смотрите также Неиспользованный отпуск: можно ли получить деньги вместо дней отдыха

В то же время в течение двух недель работник еще имеет право отозвать свое заявление или сообщить о намерении расторгнуть трудовой договор другим способом.

Можно ли уволиться, находясь за границей?

Уволиться работник может и находясь за рубежом. Письменное заявление об увольнении должно поступить по международной почте к руководителю в Украину.

Также заявление можно отправить на официальную электронную почту работодателя. В таком случае работодатель должен его распечатать, подписать, отсканировать и подписать электронной цифровой подписью.

После того, как с заявлением ознакомились обе стороны, работодатель обязан:

издать приказ об увольнении с четкой датой;

предоставить работнику копию приказа об увольнении;

сделать запись в трудовой книжке, если она хранится у работодателя и отдать ее работнику;

осуществить полный расчет работника.

Важно! Во время военного положения работник и работодатель могут договориться об альтернативных способах создания, пересылки и хранения приказов с помощью любого доступного способа электронной коммуникации.

Что стоит знать о выплатах в случае увольнения?

Юристки общественной организации "Трудовые инициативы" рассказали изданию Happy Monday, что работник в любом случае должен получить расчет в последний рабочий день. Вместе с этим руководитель предоставляет письменное уведомление обо всех суммах, начисленные и выплаченные при увольнении.

Человек может получить перед увольнением: начисленную, но не выплаченную заработную плату, компенсацию за неиспользованные дни отпуска, а также возможные премии или выходное пособие, если это предусмотрено коллективным договором.

Если в день увольнения вы не работали, то эти суммы вам должны выплатить не позднее следующего дня после того, как вы требовали расчет. А если возникнет спор о размере определенных сумм, работодатель все равно должен вовремя выплатить средства, о которых в споре не идет речь,

– отметили эксперты.

Как закон регулирует увольнение?