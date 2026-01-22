Семейные основания для увольнения со службы: что предусматривает закон

Законодательство предусматривает отдельные случаи, когда семейные обстоятельства могут стать основанием для увольнения с военной службы. Какие есть основания для такого механизма и на что следует обратить внимание военнослужащим, читайте далее.

Какие условия увольнения со службы по семейным обстоятельствам?

Ровенский областной ТЦК и СП сообщил, что военнослужащие имеют предусмотренное законом право на увольнение с военной службы при наличии определенных семейных обстоятельств.

В частности, речь идет о ситуации, когда военный вынужден осуществлять уход за женой или мужем с инвалидностью.

Важно! Право на увольнение возникает в случаях необходимости постоянного ухода за лицом с инвалидностью I или II группы, а также ухода за женой или мужем с инвалидностью III группы, установленной вследствие определенных законом причин.

В то же время в ТЦК обращают внимание: несмотря на то, что перечень оснований действует уже более года, на практике до сих пор возникают споры относительно толкования понятий "постоянный уход" и "уход".

Что означает постоянный уход за женой или мужем?

Как объясняют в ведомстве, действующее законодательство четко определяет, что постоянный уход – это систематическая помощь и надзор за лицом, которое из-за физического или психического состояния не способно самостоятельно обеспечивать базовые жизненные потребности, пишет "Судебно-юридическая газета".

Справочно: Такая потребность должна быть официально подтверждена медицинскими документами, в частности справкой МСЭК, решением ЭКОПФО или заключением ВКК (форма 080-4/о, а с конца декабря 2025 года уже по новому образцу).

Именно эти документы являются обязательными в случаях увольнения военнослужащего из-за необходимости постоянного ухода за женой или мужем с инвалидностью I или II группы.

То есть закон требует не только подтверждения факта инвалидности, но и отдельного подтверждения потребности в постоянном уходе. При отсутствии таких медицинских заключений даже установленная I или II группа инвалидности не является достаточным основанием для увольнения со службы.

Что еще следует знать военнослужащим?