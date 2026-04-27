В Верховной Раде появился законопроект о продлении военного положения

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект о продлении военного положения. Это будет 19-й раз, когда правовой режим могут возобновить еще на три месяца.

Могут ли продлить военное положение в Украине?

Вопрос продления военного положения и мобилизации в Украине обсудят через несколько дней на заседании сессии Верховной Рады. Владимир Зеленский настаивает, чтобы его продлили еще на три месяца. Об этом говорится в карточке президентского законопроекта.

Смотрите также Новые правила для ТЦК: Свириденко рассказала, на каком этапе громкая реформа

О возможности продления правового режима украинский лидер заявил в своем Указе. Продлить срок действия военного положения в Украине считается необходимым решением из-за длительной вооруженной агрессии России.

Военное положение имеет 4 мая. Однако новым законопроектом, который каждые три месяца Зеленский вносит на рассмотрение народных депутатов, предлагается продлить его еще на 90 суток – до 2 августа.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, 27 апреля проекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине рассмотрит профильный Комитет. Далее их должны выпустить в зал заседаний и каждый законопроект должен набрать более, чем 226 голосов.

По словам Железняка, голосование состоится 28 или 29 апреля.

Что стоит знать о военном положении в Украине и возможных изменениях в мае?

Военное положение в Украине ввели еще 24 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения России. Этот особый правовой режим дает государству больше полномочий для обороны страны. Он позволяет мобилизацию ресурсов и может предусматривать временные ограничения прав граждан.

Также военное положение предусматривает привлечение трудоспособных лиц к общественно полезным работам. Такая деятельность в интересах страны оплачивается, но те, кто на это согласился, работают по четким правилам.

После продолжения военного положения могут появиться законодательные инициативы, которые будут лучше регулировать мобилизацию и ограничивать действия представителей ТЦК и полиции во время проверки документов.