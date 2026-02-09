Без брака в 14 лет: в Раде зарегистрировали измененный проект Гражданского кодекса

В Верховной Раде Украины появился альтернативный проект Гражданского кодекса. В документе, обнародованном на официальном сайте парламента убрали резонансную норму о возможном снижении брачного возраста до 14 лет.

Новый вариант Гражданского кодекса зарегистрировали в ВР

В Верховной Раде Украины зарегистрирован альтернативный проект Гражданского кодекса Украины. На этот раз его прописали без скандальной нормы о снижении брачного возраста до 14 лет.

Инициаторами законопроекта стали народные депутаты Владимир Ватрас, Николай Стефанчук, Иван Калаур, Игорь Фрис и Александр Корниенко. В пояснительной записке отмечается, что документ является альтернативным законопроекту №14394, поданного 22 января 2026 года.

По словам авторов, в новой редакции учли критические замечания общественности относительно возможности снижения брачного возраста, запрета расторжения брака во время беременности и до достижения ребенком годовалого возраста, а также подходов к определению брака, государственной регистрации договоров и прав на недвижимое имущество.

Ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что из базового законопроекта планируют изъять норму о возможности заключения брака с 14 лет в случае беременности или рождения ребенка.

