Запрет мобилизации до 25 лет для всех: украинцы обратились к правительству с новым требованием

Граждане обратились в Кабинет Министров с просьбой внести в законы "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О воинской обязанности и военной службе" изменения, касающиеся призыва украинцев моложе 25 лет. Они обосновывают это наличием правовой коллизии.

Украинцы предлагают запретить мобилизацию всех, кто не достиг 25 лет

На сайте Кабинета Министров появилась петиция, согласно которой предлагается не подвергать принудительной мобилизации граждан, еще не достигших призывного возраста, то есть 25 лет. В настоящее время действующие нормы предусматривают, что некоторые украинцы в возрасте от 18 до 25 лет уже считаются военнообязанными и, следовательно, должны служить в армии. Об основной проблеме этого правила написали авторы петиции №41/011076-26эп.

Если парень или девушка закончили военную кафедру, то государство может их мобилизовать по общим правилам. Украинцы считают, что если в армию пойдет эта возрастная категория, то это создаст демографическую проблему – фактически молодежь не сможет учиться и создавать семьи.

Сохранение генофонда и предоставление молодежи возможности стать опорой для восстановления Украины является критически важным приоритетом. Просим рассмотреть эту петицию и принять необходимые меры,

– говорится в тексте.

Чиновников просят инициировать полный запрет принудительной мобилизации любых граждан в возрасте до 25 лет, независимо от их военно-учетного статуса. Однако при добровольном согласии призыв молодежи в возрасте 18–25 лет будет разрешаться без препятствий.

Также авторы считают, что государство должно ввести четкий механизм, чтобы тех, кого до 25 лет неправомерно поставили на воинский учет, можно было перевести обратно в статус призывников.

Напомним, в Украине действует Закон № 11379-д, который уже и запрещает мобилизацию без согласия и для бывших "ограниченно годных", которым еще нет 25 лет. Но согласно нормам нельзя демобилизовать тех, кто был призван ранее.

Лица, окончившие военную кафедру и получившие офицерское звание, могут быть мобилизованы даже в возрасте 20–24 лет. Адвокат Марина Астахова подчеркнула важность изменения военно-учетного статуса для выпускников военных кафедр, которые могут подлежать мобилизации. Если у них есть право на отсрочку – им нужно воспользоваться им в соответствии с законом.