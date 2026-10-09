Українці пропонують заборонити мобілізацію всіх, хто не досяг 25 років

На сайті Кабінету Міністрів з'явилася петиція, згідно з якою пропонується не мобілізувати примусово громадян, які ще не досягли призовного віку, тобто 25 років. Зараз чинні норми передбачають, що дехто з українців 18 – 25 років уже вважається військовозобов'язаним, а тому має служити у війську. Про головну проблему цього правила написали автори петиції №41/011076-26еп.

Якщо хлопець чи дівчина закінчили військову кафедру, то держава може їх мобілізувати на загальних правилах. Українці вважають, що якщо до війська піде ця вікова категорія, то це створить демографічну проблему – фактично молодь не зможе вчитися та створювати сім'ї.

Збереження генофонду та надання молоді можливості стати опорою для відбудови України є критично важливим пріоритетом. Просимо розглянути цю петицію та вжити необхідних заходів,

– йдеться в тексті.

Урядовців просять ініціювати повну заборону примусової мобілізації будь-яких громадян віком до 25 років, незалежно від їхнього військово-облікового статусу. Але за добровільною згодою призов молоді 18 – 25 років буде дозволятися без перешкод.

Також автори вважають, що держава має запровадити чіткий механізм, щоб тих, кого до 25 років неправомірно поставили на військовий облік, могли перевести знову в статус призовників.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Нагадаємо, в Україні є чинним Закон № 11379-д, що вже забороняє мобілізацію без згоди для колишніх "обмежено придатних", яким ще немає 25 років. Але згідно з нормами не можна демобілізувати тих, хто призваний раніше.

Особи, які закінчили військову кафедру та отримали офіцерське звання, можуть бути мобілізовані навіть у віці 20 – 24 років. Адвокатка Марина Астахова підкреслила важливість зміни військово-облікового статусу для випускників військових кафедр, які можуть підлягати мобілізації. Якщо в них є право на відстрочку – ним потрібно скористатися за законом.