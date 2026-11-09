Что происходит с военным после зачисления в распоряжение командира: объяснение адвоката

Часто суды рассматривают споры, связанные с невыплатой денежного довольствия военнослужащему, находящемуся в распоряжении командира. В частности, проблема возникает после того, как военнослужащий получил ранение и был переведен в распоряжение, а воинская часть заявляет, что якобы не обязана выплачивать 100 тысяч за ранение такому военнослужащему.

Что такое личное распоряжение командира и когда военнослужащего могут перевести

Если военнослужащий получил ранение и попал под личное распоряжение командира, то ему должно выплачиваться положенное вознаграждение во время лечения. Если в таких условиях военнослужащий подозревает нарушение, то для защиты своих прав он может обращаться в суд. Иногда военнослужащих передают в распоряжение без каких-либо на то оснований. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал военный адвокат Роман Лихачев.

Так, недавно его команда помогла получить невыплаченные деньги военнослужащему, который получил тяжелое ранение и длительное время находился на лечении. Военно-врачебная комиссия признала его негодным к службе с повторным осмотром через 6 месяцев. А воинская часть на это время перевела мужчину в распоряжение командира, сославшись на длительное лечение.

Роман Лихачев пояснил, что зачисление человека в распоряжение позволяет ему не потерять статус военнослужащего, когда по определенным причинам он не может выполнять свои должностные обязанности.

Роман Лихачев Военный адвокат Бывают самые разные ситуации, почему так происходит. Бывает так на практике, что военнослужащий по определенным причинам, например, из-за изменений в состоянии здоровья, не может выполнять обязанности на своей должности. Например, он стал годен к службе в военной части обеспечения, а служит в штурмовой военной части. Его нужно перевести на другую должность. Но делается это не так быстро.

В конкретном случае, который рассмотрели адвокаты, военному сначала выплачивали дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен, однако впоследствии выплаты прекратились. Возобновить их удалось только после подачи адвокатских обращений и жалоб.

Но, кроме того, находясь в распоряжении командира, военнослужащий получал лишь около 600 гривен денежного довольствия. Поэтому для защиты его прав необходимо было доказать неправомерность преждевременного зачисления военнослужащего в распоряжение.

Эксперты отмечают, что сам факт длительного лечения после получения ранения не давал воинской части права досрочно применять к военнослужащему такой порядок выплаты денежного довольствия.

Соответствующие правовые основания должны были оцениваться с учетом момента, когда наш клиент был признан негодным к военной службе с пересмотром через шесть месяцев. Важно знать, что зачисление военнослужащего в распоряжение командира не означает автоматическое прекращение выплаты денежного довольствия,

– говорится в сообщении.

Как предусмотрено законом, военнослужащий имеет право в течение первых двух месяцев пребывания в распоряжении получать денежное довольствие по последней занимаемой должности в полном объеме.

Однако часто возникают судебные споры, когда, например, военнослужащего после СОЧ долгое время держат в распоряжении по непонятным причинам, хотя суд обязывает восстановить его в штате. И опять же, не всегда перевод в распоряжение является правомерным,

– добавляет Лихачев.

В первую очередь Роман Лихачев советует анализировать основания пребывания в распоряжении командира.

Напомним, что после ранения военнослужащие должны продолжать получать зарплату в размере, соответствующем последней занимаемой должности, на время лечения и реабилитации.

Государство гарантирует защитникам выплаты до 100 тысяч гривен за ранения, полученные во время выполнения боевых задач, и дополнительные виды помощи.