Що відбувається з військовим після зарахування в розпорядження командира: пояснення адвоката

Що таке особисте розпорядження командира і коли військового можуть перевести

Якщо захисник отримав поранення й потрапив під особисте розпорядження командира, то йому має сплачуватися належна винагорода під час лікування. Якщо за таких умов військовий підозрює порушення, то для захисту своїх прав він може звертатися до суду. Іноді військовослужбовців передають у розпорядження без жодних на те підстав. Про це в коментарі 24 Каналу розповів військовий адвокат Роман Лихачов.

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Так, нещодавно його команда допомогла отримати несплачені гроші військовому, який отримав важке поранення та тривалий час перебував на лікуванні. Військово-лікарська комісія визнала його непридатним до служби з переоглядом через 6 місяців. А військова частина на цей час перевела чоловіка в розпорядження командира, посилаючись на тривале лікування.

Роман Лихачов пояснив, що зарахування військового у розпорядження дозволяє йому не втратити статус військовослужбовця, коли з певних причин він може не виконувати свої посадові обов'язки.

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Роман Лихачов Військовий адвокат Різні ситуації абсолютно бувають, чому так трапляється. Буває так з практики, що військовослужбовець з певних причин, наприклад, через зміни в стані здоров'я, не може виконувати обов'язки на посаді. Наприклад, став придатним до служби у військовій частині забезпечення, а він у штурмовій військовій частині стоїть. Його треба перевести на іншу посаду. Але робиться це не так швидко.

У конкретному випадку, який розглянули адвокати, військовому спочатку виплачували додаткову винагороду 100 тисяч гривень, проте згодом виплати припинилися. Поновити їх вдалося лише після подання адвокатських звернень та скарг.

Але, крім того, перебуваючи в розпорядженні командира, захисник отримував лише близько 600 гривень грошового забезпечення. Тому для захисту його прав потрібно було довести неправомірність передчасного зарахування військовослужбовця у розпорядження.

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Експерти кажуть, що сам факт тривалого лікування після отримання поранення не давав військовій частині права достроково застосовувати до військовослужбовця такий порядок виплати грошового забезпечення.

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Відповідні правові підстави мали оцінюватися з урахуванням моменту, коли нашого клієнта було визнано непридатним до військової служби з переоглядом через шість місяців. Важливо знати, що зарахування військовослужбовця у розпорядження командира не означає автоматичного припинення виплати грошового забезпечення,

– йдеться в повідомленні.

Як передбачає закон, військовий має право протягом перших двох місяців перебування у розпорядженні отримувати грошове забезпечення за останньою обійманою посадою в повному обсязі.

Однак часто виникають судові спори, коли, наприклад, військовослужбовця після СЗЧ довгий час тримають у розпорядженні з незрозумілих причин, хоча суд там зобов'язує поновити його в штаті. І знову ж таки, не завжди переведення в розпорядження є правомірним– додає Лихачов.

Насамперед Роман Лихачов радить аналізувати підстави перебування в розпорядженні командира.

Нагадаємо, після поранення військові мають надалі отримувати зарплату за останньою обійманою посадою під час лікування та реабілітації.

Держава гарантує захисникам виплати до 100 тисяч гривень за поранення, отримані під час виконання бойових завдань, та додаткові види допомоги.