Что делать, если потеряли военный билет: пошаговая инструкция

Военно-учетный документ сегодня в Украине имеет крайне важное значение. В частности, без него нельзя даже официально устроиться на работу. Но, как и каждый документ, военный билет может потеряться.

Как восстановить военный билет?

И хотя сегодня в Украине военный билет может быть как в электронном, так и в бумажном виде, без последнего военнообязанному не обойтись, сообщает Министерство юстиции.

Смотрите также Электронный военный билет имеет срок действия: что нужно знать украинцам

Бумажный документ необходим для некоторых процедур, например, чтобы сняться с воинского учета.

Поэтому, если военно-учетный документ потерялся, его необходимо восстановить. Эта процедура несколько отличается в зависимости от статуса человека.

Военнообязанные, призывники и резервисты должны подать заявление на восстановление документа в районный или городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В заявлении необходимо обязательно указать, как и когда потерялся билет.

К заявлению нужно приложить:

паспорт гражданина Украины;

цветное фото размера 3×4 сантиметра (матовое).

Если военный билет значительно поврежден, а не полностью потерян, следует добавить его остатки тоже.

Решение о повторной выдаче военного билета принимается руководителем ТЦК и СП,

– объяснили в Минюсте.

Военнослужащие должны подать рапорт командиру, указав в нем причины потери военного билета. Командование проведет служебное расследование инцидента. И только тогда военный может восстановить документ.

После завершения расследования надо предоставить:

паспорт гражданина Украины;

выписку из приказа о результатах служебного расследования;

фото размера 3×4 сантиметра без уголка (матовое).

Сколько времени нужно на восстановление билета?

Новый военный билет должны выдать в течение 5 рабочих дней с даты регистрации заявления в районном или городском ТЦК.

В Минюсте отмечают, что замена военно-учетного документа – это важная процедура. Поэтому ведомство призывает своевременно обращаться в ТЦК с необходимыми документами.

Соблюдение установленного порядка позволяет оперативно получить новый документ и поможет избежать возможных правовых последствий, связанных с его потерей или повреждением,

– отмечают в Минюсте.

Дело в том, что по украинскому законодательству каждый призывник, военнообязанный или военнослужащий должен ответственно относиться к своему военно-учетному документу.

Важно! Потеря или повреждение военного билета считается административным правонарушением (статья 211 Кодекса Украины об административных правонарушениях). За это предусмотрен штраф от 510 до 850 гривен, а за повторное нарушение и во время действия военного положения – от 850 до 1 700 гривен.

Зачем нужен бумажный военный билет?

Заметьте, что бумажный военный билет может понадобиться при пересечении границы. Хотя электронный военно-учетный документ с QR-кодом, который формируется в приложении Резерв+, официально имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ, и пограничники принимают оба формата.

В то же время в ГНС Украины предупреждают о возможных технических сбоях в системе "Оберіг". Поэтому информация об отсрочке или праве на выезд иногда может обновляться с задержкой.

Поскольку приложение "Резерв+" синхронизируется с этой базой, проблемы могут возникать и с отображением данных в самом сервисе. Именно поэтому мужчинам советуют заблаговременно подготовиться, в частности, иметь бумажный военный билет.

В то же время принять на работу военнообязанного могут, если он имеет электронный военно-учетный документ в "Резерв+". Для этого ему достаточно предоставить распечатку из "Резерв+".