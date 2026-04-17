Депутатам разрешили не отчитываться за расходы: какие изменения есть в законе о военном сборе
- Закон о военном сборе продлен на три года после войны, а средства направляются в специальный фонд для Вооруженных Сил Украины.
- Депутаты освобождены от отчетности за использование компенсаций, самостоятельно определяют направления и порядок использования средств для своих расходов.
Закон о продлении военного сбора еще на три года после войны необходим для стабильного наполнения бюджета. До принятия законопроект получил изменения, самым заметным из которых было включение в "Заключительные положения" изменений в профильное законодательство о статусе народных депутатов.
Какие налоговые изменения внес Закон №4835-IX?
Во время войны и в течение трех лет после нее украинцы будут платить 5% военного сбора. Измененный текст "Заключительных положений" не касается налоговой системы, но в то же время представители власти получили другие полномочия по использованию бюджетных средств. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики определил целевое направление полученного военного сбора. Теперь эти деньги будут зачисляться в специальный фонд Государственного бюджета. Государство будет тратить их на обеспечение потребностей Вооруженных Сил Украины.
Кроме того, первый вариант правительственного законопроекта №15110 не содержал нормы об изменении отчетности народных депутатов. Но за некоторое время до голосования внесли изменения, согласно которым народный депутат должен самостоятельно определять направления и порядок использования средств для компенсации проезда и депутатских расходов. То есть ежемесячной фиксированной компенсации проезда, аренды жилья и возмещения расходов нет, а депутат не будет отчитываться за использование этих средств.
Законом объединили нормы статуса народных депутатов и изменения в Налоговый кодекс Украины. Это пример своеобразного пакетного законодательного регулирования или включения в законопроект сопутствующих норм.
Что предшествовало?
Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому украинцы и в дальнейшем будут платить военный сбор по действующим ставкам. Это 5% для физических лиц, а для ФЛП установлены другие ставки - для ФЛП.
Средства будут направлять в специальный фонд для финансирования обороны и восстановления страны. Это решение также связано с требованиями МВФ для получения финансовой помощи Украине.