Штрафы от 34 000 гривен для предприятий: кого наказывают за проблемы с воинским учетом

На предприятиях должен вестись персональный воинский учет, при этом законодательство устанавливает соответствующие правила. За нарушения со стороны руководителя или ответственного лица предусмотрены штрафы.

Проверка военного учета на предприятии

Соблюдение правил учета военнообязанных на предприятии помогает государству понимать, какой мобилизационный ресурс имеется. Если в ходе проверки выявляются нарушения, компании могут быть наложены значительные штрафы. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Предприятия могут нарушать мобилизационное законодательство, если не регистрируют правильные данные о военнообязанных и работниках. Штрафов может быть несколько – за каждое выявленное нарушение, или один общий – если проблема была обнаружена в ходе проверки.

Согласно статье 210-1 КоАП, нарушение правил ведения воинского учета влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц (юридического лица) в размере от 34 000 до 59 500 гривен,

– сообщили в ведомстве.

Денежное взыскание будет непосредственно осуществляться с руководителя предприятия, если военный учет там не ведется вовсе. А за ненадлежащие записи и проблемы наказывают лицо, ответственное за учет; во многих предприятиях этим занимается кадровик или штатный инспектор.

Чем больше постановлений о нарушениях было составлено, тем больше штрафов должен уплатить человек.

Если нарушение выявлено в ходе проверки, будет рассмотрено одно административное дело – соответственно будет наложен один штраф за все нарушения,

– уточнили в Минобороны.

Проверку могут проводить комиссии, сформированные из представителей ТЦК и СП, государственных администраций, Государственной налоговой службы и Государственной службы Украины по вопросам труда. Они могут обращаться на предприятие планово и внепланово. В первом случае компаниям направляется уведомление за 10 рабочих дней, тогда как внеплановые проверки могут проводиться в любое время.

Как правильно вести учет военнообязанных на предприятии

Напомним, военный учет на предприятии организует руководитель, а лицо, ответственное за кадровую документацию, непосредственно ведет его в бумажном или электронном виде. На работу военнообязанных, призывников и резервистов принимают, если они состоят на воинском учете в ТЦК, СБУ или соответствующем разведывательном органе.

Предприятие обязано проверять военно-учетные документы работников, вести соответствующие списки и уведомлять ТЦК о приеме на работу, увольнении или изменении данных работника в течение 7 дней.

Работодатель также обязан уведомлять работников о вызове в ТЦК и обеспечивать их своевременное прибытие.