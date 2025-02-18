Невыполнение норм ведения воинского учета влечет за собой административную или уголовную ответственность. Подробно об этом рассказывает 24 Канал.

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Организация и ведение воинского учета

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 года №1487, воинский учет военнообязанных, резервистов и призывников ведется согласно установленному порядку.

Организация воинского учета на предприятии возлагается на его руководителя, а непосредственное ведение – на работников кадровой службы или службы управления персоналом. Если такая должность отсутствует, учет осуществляет лицо, ответственное за ведение документации работников.

Военный учет осуществляется на основании данных паспорта гражданина Украины и военно-учетных документов

Принятие на работу (или зачисление) и личный воинский учет военнообязанных, резервистов и военнообязанных граждан допускается только после взятия их на учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной защиты населения, Службе безопасности Украины (СБУ) или соответствующих разведывательных подразделениях.

Какие виды воинского учета существуют

Военный учет состоит из учета призывников, военнообязанных и резервистов. Воинский учет ведется по месту жительства, месту учебы и месту работы.

Военный учет делится на три вида:

Персонально-качественный – предусматривает сбор и учет сведений (личных и служебных данных) о военнообязанных, военнообязанных граждан, резервистов по зарегистрированному месту жительства. Эти сведения обобщаются в учетных документах и вносятся в Единый государственный реестр военнообязанных, военнообязанных граждан и резервистов. Персонально-качественный воинский учет возлагается на соответствующие районные (городские) ТЦК, СБУ и соответствующие разведывательные подразделения.

– предусматривает сбор и учет сведений (личных и служебных данных) о военнообязанных, военнообязанных граждан, резервистов по зарегистрированному месту жительства. Эти сведения обобщаются в учетных документах и вносятся в Единый государственный реестр военнообязанных, военнообязанных граждан и резервистов. Персонально-качественный воинский учет возлагается на соответствующие районные (городские) ТЦК, СБУ и соответствующие разведывательные подразделения. Первичный персональный – фиксирует данные лиц по месту жительства в пределах соответствующей административно-территориальной единицы. Если нет районного или городского ТЦК, учет ведут органы местного самоуправления.

– фиксирует данные лиц по месту жительства в пределах соответствующей административно-территориальной единицы. Если нет районного или городского ТЦК, учет ведут органы местного самоуправления. Персональный – касается регистрации военнообязанных по месту работы или учебы и возлагается на руководителей государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций.

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Военный учет на предприятиях: основные требования и обязанности

Для надлежащего ведения личного воинского учета ответственные лица предприятий обязаны проверять наличие у работников военно-учетных документов еще на этапе приема на работу. Это можно сделать через мобильное приложение Дія, а правила воинского учета работнику необходимо сообщить под подпись.

Учет осуществляется согласно спискам, предусмотренными законодательством. До 25 января каждого года (по состоянию на 1 января) предприятия должны составлять актуализированные личные военно-учетные списки и данные оперативного учета на предприятии. Документы подписывает руководитель предприятия и ответственное лицо, после чего они регистрируются в учетной службе.

Личные списки воинского учета составляются отдельно на следующие группы:

первая группа – список личного воинского учета военнообязанных (резервистов);

вторая группа – список личного воинского учета рядового, сержантского и старшего военнообязанных (резервистов);

третья группа – список личного воинского учета военнообязанных женщин (резервисток);

четвертая группа – список личного воинского учета призывников.

К спискам каждой группы прилагается картотека с копиями военно-учетных документов призывников, военнообязанных и резервистов.

Отдельно хранятся документы граждан, снятых с учета, кроме тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе.

Учет ведется в бумажном и/или электронном формате.

Предприятие после издания приказа о принятии на работу или увольнении, а также в случае изменения учетных данных работника, на которого ведется личный воинский учет, обязано в течение семи дней направить эти сведения в ТЦК, СБУ или соответствующие разведывательные подразделения.

Кроме того, Порядок возлагает на предприятия следующие обязанности:

оповещение военнообязанных, военнообязанных и резервистов по требованию ТЦК, СБУ или соответствующих разведывательных подразделений об их вызове и обеспечение их своевременного прибытия;

предоставление по требованию соответствующим ТЦК, СБУ или соответствующим разведывательным подразделениям данных о лицах, по которым они ведут личный воинский учет;

обеспечение полноты и достоверности учетных сведений, вносимых в личные списки воинского учета;

периодически сверять личные военно-учетные списки с записями в своих военно-учетных документах согласно Порядку;

внесение изменений в личный воинский список в соответствии с Порядком;

прием в соответствии с Порядком военно-учетных документов от военнообязанных, военнообязанных и резервистов для представления в ТЦК, СБУ или соответствующих разведывательных подразделений для сверки с учетными данными и оформления военного бронирования по мобилизации и военного времени;

оформление документов, необходимых для взятия на службу военнообязанных граждан по мобилизации и военное время;

постоянный контроль за соблюдением правил воинского учета согласно Порядку;

ведение и хранение журнала результатов проверки;

соблюдение других обязательных норм Порядка.

Соблюдение этих норм является обязательным, а их игнорирование может привести к административной или уголовной ответственности.

Ответственность за нарушение воинского учета

Нарушение правил воинского учета (ст. 210 КУоАП) наказывается штрафом в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Нарушение законодательства об обороне, мобилизации и мобилизационной подготовке (ст. 210-1 КУоАП) влечет за собой штраф от 34 000 до 59 500 гривен.

Уклонение от воинского учета после получения официального предупреждения со стороны ТЦК, СБУ или разведывательных подразделений наказывается штрафом в размере от 5 100 до 8 500 гривен или исправительными работами до 1 года.

Невыполнение обязанностей по прохождению военной подготовки (специальной) предусматривает штраф от 8 500 до 11 900 грн или исправительные работы на срок до 2 лет.

Уклонение от призыва по мобилизации или в особый период может привести к лишению свободы сроком от 3 до 5 лет.