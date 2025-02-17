Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Минобороны Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.

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Какое денежное обеспечение получит молодой новобранец

Дмитрий Лазуткин указал, что новобранец в рамках "Контракта 18-24" получит миллион гривен и дополнительное денежное обеспечение в зависимости от того, где и какие задачи он выполняет.

То есть это может и 120 тысяч гривен в месяц, и больше. А при условии поражения вражеской техники там еще и премии предусмотрены,

– рассказал Лазуткин.

По словам пресофицера, это важная история для молодежи, поскольку есть выплаты, которые получают все военные, а есть поощрительные выплаты.