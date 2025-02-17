Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Минобороны Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.
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Какое денежное обеспечение получит молодой новобранец
Дмитрий Лазуткин указал, что новобранец в рамках "Контракта 18-24" получит миллион гривен и дополнительное денежное обеспечение в зависимости от того, где и какие задачи он выполняет.
То есть это может и 120 тысяч гривен в месяц, и больше. А при условии поражения вражеской техники там еще и премии предусмотрены,
– рассказал Лазуткин.
По словам пресофицера, это важная история для молодежи, поскольку есть выплаты, которые получают все военные, а есть поощрительные выплаты.
К слову, нардеп и член Комитета по нацбезопасности Александр Федиенко считает, что внедрение таких контрактов стало ответом на призывы партнеров по снижения мобилизационного возраста. "Поэтому вот Украина сейчас и предложит обществу такой вот мотивационный механизм", – заключает Федиенко.