Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Міноборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.
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Яке грошове забезпечення отримає молодий новобранець
Дмитро Лазуткін вказав, що новобранець у рамках "Контракту 18-24" отримає мільйон гривень та додаткове грошове забезпечення залежно від того, де та які завдання він виконує.
Тобто це може і 120 тисяч гривень на місяць, і більше. А за умови ураження ворожої техніки там ще і премії передбачені,
– розповів Лазуткін.
За словами пресофіцера, це важлива історія для молоді, оскільки є виплати, які отримують всі військові, а є заохочувальні виплати.
До слова, нардеп та член Комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко вважає, що впровадження таких контрактів стало відповіддю на заклики партнерів щодо зниження мобілізаційного віку. "Тож ось Україна зараз і запропонує суспільству такий от мотиваційний механізм", – підсумовує Федієнко.