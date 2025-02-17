Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Міноборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

Дивіться також Мотивація vs Справедливість: усе про контракт 18 – 24, чому обурені військові, чи допоможе армії

Яке грошове забезпечення отримає молодий новобранець

Дмитро Лазуткін вказав, що новобранець у рамках "Контракту 18-24" отримає мільйон гривень та додаткове грошове забезпечення залежно від того, де та які завдання він виконує.

Тобто це може і 120 тисяч гривень на місяць, і більше. А за умови ураження ворожої техніки там ще і премії передбачені,

– розповів Лазуткін.

За словами пресофіцера, це важлива історія для молоді, оскільки є виплати, які отримують всі військові, а є заохочувальні виплати.