Об этом рассказывает 24 Канал. Кто может воспользоваться этим правом, и какие требования будут применяться, объяснили эксперты Юридического Гончаренко центра.

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Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отсрочка предоставляется таким категориям:

Лица с инвалидностью любой группы;

Временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья (согласно заключению военно-врачебной комиссии);

Военнообязанные, которые ухаживают за близкими родственниками с инвалидностью (1-й или 2-й группы, в отдельных случаях – 3-й группы) или пожилых лиц, если отсутствуют другие родственники, способные осуществлять уход;

Многодетные родители (трое и более детей в возрасте до 18 лет), при условии отсутствия задолженности по алиментам;

Лица, чьи близкие родственники погибли, участвовали в боевых действиях или признаны пропавшими без вести во время военного положения или антитеррористической операции;

Гражданские лица, которые прошли российский плен;

Госслужащие.

Также отсрочка предоставляется для студентов, которые получают образование на уровень выше уже имеющегося, а также для педагогов и ученых, которые работают на ¾ ставки и более.

Отсрочка для работников критически важных предприятий

Кроме того, военнообязанные, которые работают на предприятиях, признанных критически важными для экономики и безопасности государства, также имеют право на отсрочку. Однако эти предприятия должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года, согласно постановлению Кабмина № 1332 от 22 ноября 2024 года.

Как получить или продлить отсрочку

Чтобы получить отсрочку, военнообязанный должен обратиться в территориальный центр комплектования, подать заявление и необходимые документы.

В случае необходимости, для некоторых категорий (например, студентов или многодетных родителей) отсрочку можно оформить через мобильное приложение Резерв+.

Важно помнить, что отсрочка не является бессрочной, и ее необходимо своевременно продлевать. Действие отсрочки можно проверить с помощью приложения Резерв+.

В случае отказа в предоставлении отсрочки военнообязанные имеют право обратиться на горячую линию Бесплатной правовой помощи по номеру 0 800 213 103 или на горячую линию Юридического Гончаренко центра для бесплатной консультации.