Перевірка військового обліку на підприємстві

Дотримання правильності обліку військовозобов'язаних на підприємстві допомагає державі розуміти, який мобілізаційний ресурс наявний. Якщо перевірка виявляє порушення, то компанії можуть отримувати суттєві штрафи. Про це пише Міністерство оборони України.

Підприємства можуть порушувати мобілізаційне законодавство, якщо не записують правильні дані про військовозобов'язаних та працівників. Штрафів може бути кілька – за кожне виявлене порушення, або один спільний – коли проблему виявили під час перевірки.

Згідно зі статтею 210-1 КУпАП, порушення правил ведення військового обліку тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб (юридичної особи) від 34 тисяч до 59 500 гривень,

– повідомили у відомстві.

Грошове стягнення безпосередньо здійснюватимуть з керівника підприємства, якщо військовий облік там не ведеться зовсім. А за неналежні записи й проблеми карають відповідальну особу за облік, у багатьох підприємствах цим займається кадровик чи штатний інспектор.

Чим більше постанов про порушення було складено, тим більше штрафів має сплатити людина.

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Якщо порушення виявлено під час перевірки, буде розгляд однієї адміністративної справи – відповідно буде один штраф за всі порушення,

– уточнили в Міноборони.

Перевірку можуть здійснювати комісії, утворені з представників ТЦК та СП, державних адміністрацій, Державної податкової служби та Державної служби України з питань праці. Вони можуть звертатися до підприємства планово й позапланово. У першому випадку компанії надсилають повідомлення за 10 робочих днів, тоді як позапланові можуть відбуватися в будь-який час.

Як правильно вести облік військовозобов'язаних на підприємстві

Нагадаємо, військовий облік на підприємстві організовує керівник, а відповідальна за кадрові документи особа безпосередньо його веде в паперовому або електронному вигляді. На роботу військовозобов’язаних, призовників і резервістів приймають, якщо вони перебувають на військовому обліку в ТЦК, СБУ або відповідному розвідувальному органі.

Підприємство має перевіряти військово-облікові документи працівників, вести відповідні списки та повідомляти ТЦК про прийняття, звільнення або зміни даних працівника протягом 7 днів.

Роботодавець також зобов’язаний оповіщати працівників про виклик до ТЦК та забезпечувати їхнє своєчасне прибуття.