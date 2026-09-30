Проверка военного учета на предприятии

Соблюдение правил учета военнообязанных на предприятии помогает государству понимать, какой мобилизационный ресурс имеется. Если в ходе проверки выявляются нарушения, компании могут быть наложены значительные штрафы. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Предприятия могут нарушать мобилизационное законодательство, если не регистрируют правильные данные о военнообязанных и работниках. Штрафов может быть несколько – за каждое выявленное нарушение, или один общий – если проблема была обнаружена в ходе проверки.

Согласно статье 210-1 КоАП, нарушение правил ведения воинского учета влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц (юридического лица) в размере от 34 000 до 59 500 гривен,

– сообщили в ведомстве.

Денежное взыскание будет непосредственно осуществляться с руководителя предприятия, если военный учет там не ведется вовсе. А за ненадлежащие записи и проблемы наказывают лицо, ответственное за учет; во многих предприятиях этим занимается кадровик или штатный инспектор.

Чем больше постановлений о нарушениях было составлено, тем больше штрафов должен уплатить человек.

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Если нарушение выявлено в ходе проверки, будет рассмотрено одно административное дело – соответственно будет наложен один штраф за все нарушения,

– уточнили в Минобороны.

Проверку могут проводить комиссии, сформированные из представителей ТЦК и СП, государственных администраций, Государственной налоговой службы и Государственной службы Украины по вопросам труда. Они могут обращаться на предприятие планово и внепланово. В первом случае компаниям направляется уведомление за 10 рабочих дней, тогда как внеплановые проверки могут проводиться в любое время.

Как правильно вести учет военнообязанных на предприятии

Напомним, военный учет на предприятии организует руководитель, а лицо, ответственное за кадровую документацию, непосредственно ведет его в бумажном или электронном виде. На работу военнообязанных, призывников и резервистов принимают, если они состоят на воинском учете в ТЦК, СБУ или соответствующем разведывательном органе.

Предприятие обязано проверять военно-учетные документы работников, вести соответствующие списки и уведомлять ТЦК о приеме на работу, увольнении или изменении данных работника в течение 7 дней.

Работодатель также обязан уведомлять работников о вызове в ТЦК и обеспечивать их своевременное прибытие.