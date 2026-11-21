Украинские школы обязаны проверять наличие военно-учетных документов у юношей-призывников, которым исполняется 17 лет. Однако дирекция не имеет права требовать исключительно бумажное удостоверение, ведь электронный документ в системе Резерв+ имеет аналогичную юридическую силу.

Электронный документ заменяет бумажные справки

Для подавляющего большинства старшеклассников основным подтверждением постановки на воинский учет служит электронный воинско-учетный документ. Его можно самостоятельно сгенерировать за несколько минут в мобильном приложении Резерв+ или на государственном портале Дия. Об этом сообщили во Львовском областном ТЦК и СП.

В Министерстве обороны уточняют, что ведение персонального воинского учета в учебных заведениях является прямым требованием правительственного постановления №1487. Учебные заведения обязаны хранить данные о нахождении юношей на учете в их личных делах.

Согласно пункту 9 постановления Кабинета Министров Украины № 559 от 16 мая 2024 года, электронный ВОД имеет одинаковую юридическую силу независимо от способа предъявления. Его можно показать на экране смартфона или предоставить распечатанную версию с QR-кодом,

– отмечают специалисты. Стоит учитывать, что срок действия электронного документа составляет ровно один год со дня его формирования. По истечении этого срока данные в системе необходимо обновить заново.

Когда 17-летним подросткам нужно встать на учет

Юноши должны вставать на учет призывников в год, когда им исполняется 17 лет. Процедура проводится ежегодно с 1 января по 31 июля.

Оформить статус призывника можно двумя способами:

путем уточнения персональных данных в электронном кабинете;

во время личного визита в районный территориальный центр комплектования.

Если подросток еще не встал на учет, документ в системе не сформируется, и школа напомнит родителям о необходимости пройти регистрацию.

Стоит учитывать, что срок действия электронного ВОД составляет один год с даты формирования. По истечении этого срока документ необходимо обновить,

– говорится в сообщении.