В Украине возобновляют конкурсы на госслужбу: что изменится и какие льготы получат ветераны

Верховная Рада приняла закон о поэтапном возобновлении конкурсов на должности в государственной службе и органах местного самоуправления. Новый механизм основан на оценке профессиональных компетенций кандидатов.

Украина постепенно возвращается к практике конкурсного отбора сотрудников

На пленарном заседании 26 октября парламент поддержал законопроект №13478-1 о возобновлении конкурсов на работу в государственной службе и приоритетных правах для ветеранов. Принятый документ запускает процесс постепенного возврата к открытому и конкурентному отбору кадров в публичном секторе вместо упрощенной процедуры назначений, действовавшей ранее. Об этом сообщает 24 Канал.

За соответствующее решение проголосовали 247 народных депутатов. Возобновление конкурсного отбора на государственную службу и в органы местного самоуправления позволит обеспечить прозрачность назначений на должности.

Конкурсы будут проводиться для всех категорий государственной службы: "А", "Б", "В".

В целом законопроект направлен на развитие профессиональной государственной службы, совершенствование конкурсной процедуры занятия должностей, процедур продвижения по службе и увольнения, а также их согласования с принципами государственного управления ОЭСР (SIGMA), а также на возобновление конкурсов в соответствии с Планом Украины,

– говорится в пояснительной записке.

Особое внимание в документе уделено социальной справедливости в отношении защитников. Законопроект предусматривает четкий приоритет для ветеранов и ветеранок. В случае одинакового уровня квалификации кандидатов именно они будут иметь преимущество при зачислении на службу.

Закон содержит еще ряд гарантий для работников и кандидатов, а также полномочий субъекта.

К слову, конкурсы на государственные должности были приостановлены в начале полномасштабной войны. Также ранее на проведение отбора влияли карантинные ограничения.

Выполнение обязательств перед Европейским Союзом

Принятие этого закона является важным условием для выполнения обязательств Украины. Этот документ служит основой для реализации масштабной программы поддержки со стороны Европейского Союза под названием Ukraine Facility.

Для граждан эти правовые изменения означают восстановление равного доступа к работе в государственных органах и улучшение качества предоставления публичных услуг благодаря привлечению квалифицированных специалистов.

Напомним, в начале октября разработчики подготовили проект закона о возобновлении конкурсов на государственную службу ко второму чтению с учетом рекомендаций Европейской комиссии.

В 2025 году парламентарии впервые поддержали законопроект, который предусматривал новые механизмы карьерного роста и возможность назначения без конкурсов на опасных территориях.