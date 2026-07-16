Выход только один: как восстановить выплаты и льготы после СОЧ

Военнослужащие, совершившие самовольное оставление части, не только меняют свой правовой статус, но и лишаются права на денежное довольствие, льготы и другие социальные гарантии. Однако восстановить эти выплаты можно.

Последствия самовольного оставления части для военнослужащих

Самовольное оставление части – это уголовное правонарушение, которое часто прекращается после возвращения военнослужащего на службу. Тогда же человек восстанавливает все свои права. Об этом сообщают специалисты Министерства юстиции Украины.

Конечно, когда военнослужащий уходит в самовольное отсутствие, то в условиях военного положения его может ожидать уголовная ответственность в виде 5–10 лет лишения свободы. Но даже если суд по определенным причинам не выносит решение о заключении, военнослужащий до возвращения на службу лишается и выплаты денежного довольствия.

Как поясняют эксперты, после направления в СОЧ военнослужащего снимают с продовольственного, вещевого и других видов обеспечения. Кроме того, у него исчезает право на некоторые льготы или компенсации.

Служащие, которым необходим выслуга лет для назначения военной пенсии, должны помнить: время пребывания в СОЧ не засчитывается в стаж. Поэтому скорейшее возвращение на службу дает возможность наверстать упущенное.

Механизмы возвращения на службу

Сейчас государство разрешает добровольно вернуться из СОЧ. Через суд человека освобождают от уголовной ответственности и определяют место его дальнейшей службы. Важно, что добровольное возвращение возможно только для тех военнослужащих, которые впервые покинули часть.

Если человек признал нарушение и готов вернуться на военную службу, а также выполнил установленную законом процедуру, то все его права и возможности восстанавливаются.

К слову, если военнослужащий находится в СОЧ менее трех дней, то он может вернуться в свою часть и продолжить службу без последствий.

Напомним, что для возвращения на службу после самовольного отсутствия военнослужащий может выбрать свою или другую часть. Там ему должны выдать рекомендательное письмо – письменное согласие командира.

Далее в прокуратуру или в суд подается ходатайство о возвращении на службу. Оно рассматривается в судебном порядке. В случае положительного решения военнослужащий должен прибыть на новое место службы в течение 72 часов.

После добровольного возвращения и восстановления на военной службе командир отдает приказ о возобновлении всех выплат и видов обеспечения. При этом оклад определяется либо исходя из прежней должности военнослужащего, либо исходя из новой.