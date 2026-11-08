Ухудшение здоровья из-за врачебной ошибки: что нужно доказать, чтобы получить компенсацию

Право на медицинскую помощь закреплено, в частности, статьей 283 Гражданского кодекса Украины, согласно которой физическое лицо имеет право на охрану здоровья. Надлежащее оказание медицинской помощи является не только профессиональной обязанностью медицинского работника, но и элементом правовой защиты личных неимущественных прав человека.

За неправомерные действия врача можно требовать возмещения

Общие основания для возмещения имущественного ущерба, причиненного неправомерными решениями, действиями или бездействием, закреплены в Гражданском кодексе Украины. То есть пациент может обратиться в суд, если незаконный отказ врача привел к имущественным убыткам, ухудшению состояния здоровья или моральным страданиям. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал адвокат Геннадий Капралов.

Он добавил, что в соответствии с законодательством лицо, причинившее вред, освобождается от его возмещения, если докажет, что его вина отсутствовала. А право пострадавшей стороны на компенсацию регулирует статья 23 Гражданского кодекса, в частности, если была причинена физическая боль, душевные страдания и нарушен привычный образ жизни.

Геннадий Капралов Управляющий партнер "Lawyer HUB" Если вред был причинен медицинским работником при исполнении трудовых или служебных обязанностей, вопрос об ответственности учреждения здравоохранения решается с учетом статьи 1172 Гражданского кодекса Украины. Если медицинскую помощь оказывал врач, ведущий медицинскую практику самостоятельно, или частный поставщик услуг, надлежащего ответчика определяют с учетом характера правоотношений и оснований ответственности.

Эксперт разделил имущественные требования к лицу, причинившему вред. Это:

документально подтвержденные расходы на дополнительное лечение;

приобретение лекарственных средств, диагностика и другие необходимые расходы, вызванные нарушением.

По его словам, человеку следует обосновать моральный ущерб, описать характер страданий, их продолжительность, влияние на повседневную жизнь и другие существенные обстоятельства.

Какова практика Верховного Суда в отношении возмещения за некачественно оказанные медицинские услуги

Как рассказал Геннадий Капралов, в постановлении от 30 ноября 2022 года по делу № 344/3764/21 Верховный Суд обратил внимание на особенности доказывания в спорах, касающихся оказания медицинских услуг.

Суд подчеркнул, что от пациента нельзя требовать профессиональных медицинских знаний и чрезмерной детализации обстоятельств, требующих специальной квалификации. По заключению суда, после изложения пациентом обстоятельств, дающих основания предполагать нарушение, дальнейшее бремя доказывания при соответствующих условиях возлагается на медицинское учреждение или врача.

Важно! Нормы, описанные в позиции суда, не отменяют необходимости обосновать заявленные требования и предоставить имеющиеся доказательства факта обращения, отказа и негативных последствий.

А в постановлении от 27 ноября 2019 года по делу № 661/2894/16-ц Верховный Суд поддержал вывод о возможности возмещения морального вреда за ненадлежащее оказание медицинской помощи, несмотря на прекращение уголовного производства в отношении медицинских работников в связи с отсутствием состава преступления. Таким образом, отсутствие обвинительного приговора не исключает гражданско-правовой ответственности, если доказаны предусмотренные законом основания для возмещения вреда.

В спорах этой категории может возникнуть необходимость в судебно-медицинской экспертизе для оценки надлежащего оказания медицинской помощи и установления причинно-следственной связи между поведением медицинского работника и причиненным вредом. Перед обращением в суд также следует проверить правовой статус учреждения, его реорганизацию и наличие правопреемника,

– сказал адвокат

Уголовная ответственность врача также возможна

Эксперт отметил, что при наличии признаков уголовного правонарушения пациент или его представитель имеет право обратиться с заявлением в орган Национальной полиции или к прокурору. В Уголовном кодексе есть статья 139, которая предусматривает ответственность за неоказание без уважительных причин помощи больному медицинским работником, обязанным ее оказать

Если такое деяние повлекло за собой смерть пациента или иные тяжкие последствия, ответственность определяется частью второй этой статьи.

Если медицинская помощь оказывалась, однако профессиональные обязанности выполнялись ненадлежащим образом из-за небрежного или недобросовестного отношения, при наличии предусмотренных законом признаков может быть применена статья 140 Уголовного кодекса.

Для привлечения к уголовной ответственности по данной статье необходимо установить все элементы состава правонарушения, в частности деяние, предусмотренные законом последствия и причинно-следственную связь между ними,

– добавил Геннадий Капралов.

Так, например, в постановлении от 1 февраля 2024 года по делу № 569/14238/16-к Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда подчеркнул необходимость установления совокупности обязательных признаков уголовного правонарушения. А самого факта наступления тяжких последствий недостаточно для привлечения медицинского работника к уголовной ответственности, если не доказаны необходимые элементы состава правонарушения.

Адвокат пояснил, что следователь, дознаватель или прокурор обязаны безотлагательно, но не позднее чем через 24 часа после подачи заявления об уголовном правонарушении, внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование.

Невнесение сведений может быть обжаловано следственному судье в порядке, предусмотренном статьей 303 настоящего Кодекса. Потерпевший также имеет право заявить гражданский иск в рамках уголовного производства в соответствии со статьей 128 Кодекса,

– рассказал Капралов.

Напомним, одно из дел, когда неправомерные действия больницы нанесли вред пациенту, расследуется во Львовской области. Известно, что действия трех врачей могли привести к ампутации ноги мужчины после лечения перелома.

Судебная экспертиза должна выяснить, привели ли ошибки медперсонала к тяжким последствиям, что может повлечь за собой уголовную ответственность и выплату компенсации.

А в Одессе анестезиолога признали виновным в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что повлекло смерть пациентки. Но из-за истечения срока давности суд обязал врача лишь выплатить более 363 тысяч гривен компенсации родственникам погибшей.