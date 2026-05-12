Европа меняет правила для украинцев: почему беженцы начали отказываться от временной защиты

В 2026 году в Европе наблюдается тенденция к снижению количества украинцев, которые имеют временную защиту. Даже по сравнению с февралем в ЕС уже есть на 69 000 меньше людей из числа тех, то ехал туда, убегая от войны.

Означает ли сокращение числа украинцев под временной защитой их возвращение в Украину?

По данным Евростата, в Германии еще остается более 1,27 миллиона человек, в Польше сейчас под защитой проживают около 961 тысячи украинцев, а в Чехии - почти 380 тысяч человек. В то же время увеличилось количество украинцев в Испании и Румынии. А чаще всего владельцы временной защиты покидают Италию, Чехию и Финляндию.

Смотрите также Должно быть добровольное решение, – министр соцполитики рассказал об идеях для возвращения беженцев

43,3% украинцев, которые получили временную защиту в Европе – это взрослые женщины. Детей насчитывается почти треть от всего количества, а лишь 26,6% беженцев – это мужчины.

Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник в разговоре с 24 Каналом заметил, что в Европе сейчас меняется общий тренд. Если еще в 2022, 2023 и даже 2024 годы страны имели возможность как можно скорее предоставить украинцам безопасность, защиту, жилье и возможность работать, то позже вся система начала переходить в другое состояние, и людей переводят в статус трудовых мигрантов.

Василий Воскобойник Глава Офиса миграционной политики Подход достаточно практический. Люди уже много времени находятся в Европе. Например, в Германии им предоставили жилье. У них было время, чтобы пройти интеграционный курс, выучить язык и, если необходимо, повысить квалификацию. А теперь от беженцев ждут, что они начнут работать и, соответственно, платить налоги.

По словам эксперта, люди, которые не имеют денег, будут вынуждены или собирать вещи и возвращаться обратно на родину, или ехать в другие страны, где они еще могут получать социальную помощь. Но Василий Воскобойник уверен, что процесс перевода людей под защитой на другой статус происходить во всех странах Европы.

То есть, если посмотреть на то, что в Германии сейчас 1 270 000 украинцев, из которых работает около 300 000, скажем откровенно, то остальные не работают. То есть, они получают помощь от государства, за счет налогоплательщиков имеют жилье и не работают. Понятно, что это вызывает со стороны правительства Германии желание подтолкнуть людей принимать такое решение. Окончание статуса временной защиты как раз и ведет к тому, чтобы люди для себя определились,

– пояснил глава Офиса миграционной политики.

По словам господина Василия, за прошлый год из ЕС выехали примерно 500 тысяч украинцев. Какая-то часть возвращается в Украину. Но в то же время массовое возвращение украинцев начнется только после окончания военных действий.

Какие основные причины заставляют украинцев отказываться от временной защиты в ЕС?

По словам Василия Воскобойника, многие люди уже сейчас отказываются от временной защиты, потому что другие условия легализации дают право на более длительное пребывание. Предварительно, защита еще будет действовать 10 месяцев – до 4 марта 2027. Поэтому люди уже сейчас для себя что-то решают и не откладывают до последнего прохождения всех административных шагов.

Именно пересмотр программ социальной поддержки приводит к тому, что люди начинают задумываться, что конкретно они будут делать через какой-то период времени, когда все же временная защита закончится.

Могут ли украинцы после потери или завершения временной защиты планируют остаться в Европе на других основаниях?

На примере Польши эксперт объяснил, что статус временной защиты планируют отменить, а взамен украинцам предлагают изменить условия легализации. Так ближайшая к нам страна еще с прошлого года начала предлагать украинцам отказываться от статуса временной защиты и получать отдельный вид на временное пребывание сроком на три года – так называемая карта CUKR. Это одна из причин, почему украинцы начали терять статус временной защиты. Именно такие изменения в большинстве стран подталкивают людей к определению, где они хотят в будущем остаться.

Поэтому, на мой взгляд, в следующем году такой статус временной защиты будет отменен. Все к этому идет. И люди просто будут иметь другие юридические основания для пребывания. Или это будет, условно говоря, работа, обучение, или, может, кто-то там женился или вышел замуж. И они на этих основаниях там будут уже находиться. А все остальные определятся, и либо вернутся домой, или менять свой стиль жизни,

– говорит Воскобойник.

Готовы ли страны ЕС и в дальнейшем продолжать временную защиту для украинцев, если война затянется?

На этот вопрос эксперт ответил, что многие украинцы будут ехать за границу, если следующая зима будет такой же сложной с точки зрения военных действий. Поэтому будет ли продлена защита – решение сложное. При этом Василий Воскобойник добавил, что в условиях временной защиты было прописано: он действует до 2027 года, а если закончатся военные действия, то будет действовать еще полгода после остановки войны.

"Фактически мы выходим на то, что линия фронта будет на самом деле заморожена более-менее. Поэтому очень много неопределенностей. Мы надеемся, что война все же закончится в этом году", – заявил глава Офиса миграционной политики.

Василий Воскобойник подытожил, что хотел бы, чтобы украинцы возвращались домой. Но каждый принимает решение сам, ведь все же зависит от конкретных условий жизни.

Что известно об отмене временной защиты?

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил, что временная защита не является постоянным механизмом, поэтому страны-члены должны подготовить "следующий план" для легализации украинцев. Страны ЕС в дальнейшем самостоятельно будут определять права на проживание украинцев, которые сейчас имеют временную защиту.

Страны Евросоюза также рассматривают возможность очередного продления директивы о временной защите для украинцев, которая действует с марта 2022 года. В то же время отдельные страны уже предлагают ужесточить правила временной защиты.