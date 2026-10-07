В ЕС еще одна страна будет предоставлять защиту до 2028 года: для украинцев действует новое условие

Правительство Литвы приняло решение продлить срок действия временной защиты для просителей убежища из Украины. Однако новые заявители – мужчины призывного возраста – теперь должны будут предъявлять военно-учетный документ, как и в других странах Евросоюза.

Новые требования для мужчин и исключения из правил

Министерство внутренних дел Литвы предложило правительству продлить предоставление временной защиты украинцам до 4 марта 2028 года. Срок действия видов на жительство, выданных украинцам ранее, был продлен, чтобы снизить административную нагрузку на миграционные органы. Об этом сообщает издание LRT.

Уточнены новые правила относительно обязанностей граждан призывного возраста. Те беженцы, которые подлежат военной службе и впервые обращаются за защитой, должны предоставить подтверждение выполнения воинской обязанности.

По данным литовского МВД, подтверждением может служить штамп об официальном пересечении границы, выездной штамп в паспорте или документ об освобождении от службы.

По данным министерства, Департамент миграции ежедневно регистрирует 30–40 новых заявлений на получение временных видов на жительство на этом основании. По состоянию на 6 сентября 52 052 человека имели действующие виды на жительство,

– пишут журналисты.

В то же время новые правила не коснутся тех беженцев, которые получили статус временной защиты в любой стране Евросоюза до 4 августа текущего года и не утратили его. Исключение также сделано для лиц, подавших заявку до этой же даты, но все еще ожидающих решения.

Финансовая поддержка и восстановление инфраструктуры

Помимо решения о защите беженцев, литовское правительство одобрило выделение 15 миллионов евро на международные проекты восстановления Украины. Средства были заимствованы от имени государства для обеспечения участия в ключевых финансовых инициативах.

Из этой суммы 10 миллионов евро будут направлены в Специальную программу восстановления Украины SPUR 2.0 под эгидой Международной ассоциации развития Всемирного банка. Остальные 5 миллионов евро будут перечислены в специальный фонд ЕС для Украины, созданный Европейским инвестиционным банком. Средства должны быть выделены на срочные и важные проекты в сфере инфраструктуры и экономической устойчивости в Украине.

Напомним, что украинцы, имеющие статус беженца в одной из стран ЕС, но желающие переехать и получить легальный статус в другой, должны сначала прекратить или утратить прежний статус. Уже после этого можно попытаться подать заявку в новую страну, как если бы это была первая подача.

То есть она будет проходить в соответствии с новыми правилами Европейского Союза, что действует с 5 августа.