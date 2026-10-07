Нові вимоги для чоловіків та винятки з правил

Міністерство внутрішніх справ Литви запропонувало уряду продовжити надання тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Термін дозволів на проживання, виданих українцям раніше, продовжили, аби зменшити адміністративне навантаження на міграційні органи. Про це повідомляє видання LRT.

Уточнено нові правила щодо обов'язку для громадян призовного віку. Ті біженці, які підлягають військовій службі й вперше звертаються за захистом, мають надати підтвердження виконання військового обов'язку.

За даними литовського МВС, підтвердженням може слугувати штамп про офіційний перетин кордону, виїзний штамп у паспорті або документ про звільнення від служби.

За даними Міністерства, Департамент міграції щодня реєструє 30 – 40 нових заяв на отримання тимчасових дозволів на проживання на цій підставі. Станом на 6 вересня 52 052 особи мали дійсні дозволи на проживання,

– пишуть журналісти.

Водночас нові правила не стосуватимуться тих біженців, які отримали статус тимчасового захисту в будь-якій країні Євросоюзу до 4 серпня поточного року та не втрачали його. Виняток також зробили для осіб, які подали заявку до цієї ж дати, але все ще очікують на рішення.

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Фінансова підтримка та відбудова інфраструктури

Окрім рішення про захист біженців, литовський уряд погодив виділення 15 мільйонів євро на міжнародні проєкти відновлення України. Кошти позичили від імені держави для забезпечення участі в ключових фінансових ініціативах.

З цієї суми 10 мільйонів євро спрямують до Спеціальної програми відновлення України SPUR 2.0 під егідою Міжнародної асоціації розвитку Світового банку. Решту 5 мільйонів євро перерахують до спеціального фонду ЄС для України, створеного Європейським інвестиційним банком. Кошти мають виділити на термінові та важливі проєкти інфраструктури та економічної стійкості в Україні.

Нагадаємо, українці, які мають захист в одній з країн ЄС, але хочуть переїхати й отримати легалізацію в іншій, мають спочатку припинити чи втратити попередній статус. Вже після цього запит можна спробувати подати до нової країни, наче це перша подача.

Тобто вона відбуватиметься за новими правилами Європейського Союзу, що діють з 5 серпня.