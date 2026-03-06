Страны будут принимать решение отдельно: в ЕС говорят о статусе украинцев после 2027 года

В странах Европейского Союза уже начали говорить о легализации украинцев после завершения действия временной защиты. Следующие шаги по этому вопросу страны смогут определять самостоятельно.

Что сейчас говорят о будущем статусе украинцев в Европе?

Сейчас временная защита в ЕС для украинцев в связи с войной действует до 2027 года. Однако общие рекомендации для членов, которые Брюссель предоставлял в 2025 году, изменятся на личные подходы каждой страны к украинцам с временной защитой. Об этом говорил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер на встрече министров юстиции и внутренних дел, передает "Радио Свобода".

Смотрите также В Польше заработали новые правила пребывания украинцев: что будет с жильем и выплатами

5 марта прошло обсуждение будущего статуса украинцев в Европе с участием спецпосланницы ЕС по вопросам украинцев Ильвы Йохансон. Это лишь первый шаг к решению вопроса легализации украинцев, которые сейчас живут под временной защитой ЕС. Еврокомиссар отметил, что страны-члены должны быть готовы к тому, что директива прекратит действие с марта 2027 года.

Временная защита – как и следует из названия – является непостоянной, поэтому нам нужен следующий план и после марта 2027 года,

– сказал Магнус Бруннер.

Благодаря временной защите в Европе могли жить миллионы украинцев, которые были вынуждены уезжать из дома из-за войны. Статус позволял им работать и получать социальные услуги.

Еврокомиссия постепенно предоставляет новые рекомендации, что после завершения временной защиты украинцы смогут перейти к другим имеющимся статусам для легализации. Речь идет о различных имеющихся видах на жительство.

Отметим! Страны Европы пребывания людей с временной защитой продлено еще на год. МИД напоминает, что в Польше получить статус можно в первые 30 дней при условии въезда из Украины. Также важно, чтобы лицо не имело временной защиты, предоставленного другим государством-членом ЕС. Для лиц, которые уже имели защиту, сохранено действие этого статуса.

Какие еще есть изменения относительно пребывания украинцев в Европе?