Выезд ребенка за границу: какие документы потребуются в 2026 году

На сегодняшний день многие украинцы пересекают границу по разным причинам. Часто это делают и несовершеннолетние дети. Однако для них существуют определенные правила, которых следует придерживаться.

Какие документы нужны ребенку для выезда за пределы Украины

Подробнее об этом рассказали в Министерстве внутренних дел Украины.

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Следует сразу отметить, что до 16 лет дети могут путешествовать только в сопровождении взрослых. В частности, чтобы ребенок мог пересечь границу, необходим один из следующих документов:

заграничный паспорт ребенка;

дипломатический или служебный паспорт;

проездной документ ребенка (если он действителен);

данные ребенка, внесенные в загранпаспорт одного из родителей, или свидетельство о рождении ребенка (но эти нормы действуют только во время военного положения).

Если же ребенок младше 16 лет выезжает из Украины с одним из родителей, то необходимо предоставить нотариально заверенное согласие другого родителя. В нем также следует указать страну и срок поездки.

Но иногда бывают обстоятельства, когда согласие другого родителя не требуется. Среди таких случаев:

один из родителей является иностранцем или лицом без гражданства; в паспорте имеется отметка о выезде на постоянное проживание за границу; имеются документы о смерти, лишении родительских прав или пропаже без вести другого родителя. представлено решение суда о разрешении на выезд без согласия. если мать одинока (подтверждается справкой из ЗАГСа); если имеется справка о задолженности по выплате алиментов сроком более 4 месяцев; ребенок имеет инвалидность или серьезное заболевание.

В случае, если ребенка сопровождает не отец или мать, требуется нотариально заверенное согласие обоих родителей на выезд. В нем должны быть указаны сопровождающее лицо, страна и срок поездки.

В целом выезд детей, не достигших 16 лет, может осуществляться в сопровождении одного из родителей, а также других родственников – бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима.

В сопровождении могут быть не только родственники. Но они должны быть уполномочены одним из родителей письменным заявлением, заверенным органом опеки и попечительства.

Таким образом, для выезда за пределы Украины дети должны иметь определенные документы и сопровождение. Если же они пересекают границу с одним из родителей или другими взрослыми, то возникают различные нюансы.

Что еще следует знать о выезде за границу

Женщины могут пересекать украинскую границу. Это касается даже женщин, состоящих на воинском учете.

В то же время в мае правительство отменило ограничения на выезд женщин за границу. Ранее ограничения распространялись на многие категории украинок – судей, руководителей государственных предприятий и т. д.