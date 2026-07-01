Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Смотрите также В Кривом Роге военные ТЦК мобилизовали отца 5-летней девочки: мужчина самостоятельно воспитывает ребенка

Как отцу удалось вернуться к своему ребенку?

Лубинец отметил, что благодаря реакции общества и усилиям неравнодушных было принято решение о временном увольнении мужчины с места службы. Представитель омбудсмана в Днепропетровской области Алексей Урлаткин отметил, что лично пообщался с отцом.

По его словам, мужчина был отпущен для решения вопросов, связанных с ребенком, а также для оформления необходимых документов. Омбудсман добавил, что ситуация находится на его личном контроле.

Напомним, в Кривом Роге мобилизовали 34-летнего мужчину , который самостоятельно воспитывает 5-летнюю дочь. На момент мобилизации ребенок находился в детском саду. По словам Лубинца, мужчина уже дважды пытался получить отсрочку, однако получил отказ. После этого омбудсман инициировал проверку законности мобилизации и условий, при которых ребенок остался без родительской опеки. Соответствующие запросы направлены в ТЦК, службы по делам детей и местные органы власти.

В Днепропетровском областном ТЦК и СП прокомментировали ситуацию с мобилизацией мужчины. В ведомстве заявили, что у него не было оформленной отсрочки и нарушил правила военного учета.

По данным ТЦК, мужчине была направлена ​​повестка, однако он не явился в определенное время. Впоследствии он подал заявление на отсрочку и предоставил судебное решение, содержавшее разногласия по факту содержания ребенка. Из-за несоответствия документов комиссия отказала в отсрочке. После этого мужчину доставили в ТЦК, где ВЛК сочла его годным к службе.

Отметим, что в Украине право на отсрочку от мобилизации по основанию воспитания ребенка имеют и женщины, и мужчины, однако сам факт развода или проживания ребенка с одним родителем больше не является достаточным основанием. Чтобы получить отсрочку как лицо, самостоятельно воспитывающее ребенка, необходимо документально подтвердить, что второй родитель отсутствует или не может исполнять свои обязанности – из-за смерти, лишения прав, пропажи без вести, пребывания в местах лишения свободы или соответствующего решения суда.