Ситуацию прокомментировали в Днепропетровском областном ТЦК и СП.

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Что говорят об инциденте в ТЦК?

В ТЦК пояснили, что 8 июня мужчине, не имеющему оформленной отсрочки от мобилизации, направили повестку. В ней содержалось требование явиться в Покровско-Терновский районный ТЦК и СП Кривого Рога 18 июня. В тот день он туда не явился.

Уже 19 июня мужчина направил в ТЦК и СП заявление на отсрочку через ЦНАП.

К заявлению он приложил решение Саксаганского районного суда города Кривого Рога от 3 июля 2025 года, согласно которому судом было принято решение о расторжении его брака, определено место жительства малолетней дочери вместе с отцом и установлен факт нахождения несовершеннолетнего ребенка на иждивении,

– написали военные.

На данный момент ТЦК неизвестно, почему мужчина не предоставил решение суда ранее, ведь соответствующее решение дает право на отсрочку.

В учреждении отмечают, что после проверки документа через ЦНАП выяснилось: в решении суда есть положение о расторжении брака, тогда как пункт о нахождении несовершеннолетней на иждивении отца отсутствует. Подчеркивается также, что само по себе расторжение брака не подтверждает, что отец самостоятельно воспитывает ребенка.

Таким образом, учитывая несоответствия, комиссия ТЦК и СП отказала в предоставлении отсрочки,

– заявили в учреждении.

Учитывая эти моменты, 29 июня группа оповещения доставила мужчину, которого назвали нарушителем воинского учета, в ТЦК и СП. По их словам, военно-медицинская комиссия признала его годным к службе. Поэтому мужчину мобилизовали и направили в воинскую часть.

Напомним, в Днепропетровской области Офис омбудсмена начал проверку законности мобилизации 34-летнего мужчины. Сообщалось, что он якобы в одиночку воспитывает 5-летнюю дочь. На момент мобилизации ребенок находился в детском саду.