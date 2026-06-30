Ситуацию прокомментировали в Днепропетровском областном ТЦК и СП.
Смотрите также : В Кривом Роге военные ТЦК мобилизовали отца 5-летней девочки: мужчина сам воспитывает ребенка
Что говорят об инциденте в ТЦК?
В ТЦК пояснили, что 8 июня мужчине, не имеющему оформленной отсрочки от мобилизации, направили повестку. В ней содержалось требование явиться в Покровско-Терновский районный ТЦК и СП Кривого Рога 18 июня. В тот день он туда не явился.
Уже 19 июня мужчина направил в ТЦК и СП заявление на отсрочку через ЦНАП.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
К заявлению он приложил решение Саксаганского районного суда города Кривого Рога от 3 июля 2025 года, согласно которому судом было принято решение о расторжении его брака, определено место жительства малолетней дочери вместе с отцом и установлен факт нахождения несовершеннолетнего ребенка на иждивении,
– написали военные.
На данный момент ТЦК неизвестно, почему мужчина не предоставил решение суда ранее, ведь соответствующее решение дает право на отсрочку.
В учреждении отмечают, что после проверки документа через ЦНАП выяснилось: в решении суда есть положение о расторжении брака, тогда как пункт о нахождении несовершеннолетней на иждивении отца отсутствует. Подчеркивается также, что само по себе расторжение брака не подтверждает, что отец самостоятельно воспитывает ребенка.
Таким образом, учитывая несоответствия, комиссия ТЦК и СП отказала в предоставлении отсрочки,
– заявили в учреждении.
Учитывая эти моменты, 29 июня группа оповещения доставила мужчину, которого назвали нарушителем воинского учета, в ТЦК и СП. По их словам, военно-медицинская комиссия признала его годным к службе. Поэтому мужчину мобилизовали и направили в воинскую часть.
Напомним, в Днепропетровской области Офис омбудсмена начал проверку законности мобилизации 34-летнего мужчины. Сообщалось, что он якобы в одиночку воспитывает 5-летнюю дочь. На момент мобилизации ребенок находился в детском саду.