Ситуацію прокоментували у Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.
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Що кажуть про інцидент в ТЦК?
У ТЦК пояснили, що 8 червня чоловіку без оформленої відстрочки від мобілізації надіслали повістку. Вона вимагала його прибуття до Покровсько-Тернівського районного ТЦК та СП Кривого Рогу 18 червня. У той день він туди не з'явився.
Вже 19 червня чоловік надіслав до ТЦК та СП заяву на відстрочку через ЦНАП.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
До заяви він приклав рішення Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу від 03 липня 2025 року, згідно з яким судом було ухвалено рішення про розірвання його шлюбу і визначено місце проживання малолітньої доньки разом з її батьком та встановлено факт перебування неповнолітньої дитини на утриманні,
– написали військові.
Наразі ТЦК невідомо, чому чоловік не надав рішення суду раніше, адже відповідне рішення дає право на відстрочку.
В установі зауважують, що після перевірки документа через ЦНАП з'ясувалось: у рішенні суду є положення про розірвання шлюбу, тоді як пункт про перебування неповнолітньої на утриманні батька відсутній. Наголошується й те, що саме по собі розірвання шлюбу не підтверджує, що батько самостійно виховує дитину.
Отже, враховуючи розбіжності, комісія ТЦК та СП відмовила у наданні відстрочки,
– заявили в установі.
Врахувавши ці моменти, 29 червня група оповіщення доставила чоловіка, якого назвали порушником військового обліку, до ТЦК та СП. За їхніми словами, військова-лікарська комісія визнала його придатним до служби. Тому чоловіка мобілізували та направили до військової частини.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині Офіс омбудсмена почав встановлювати законність мобілізації 34-річного чоловіка. Повідомлялось, що він нібито сам виховує 5-річну доньку. У момент мобілізації дитина перебувала в дитячому садку.