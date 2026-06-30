Ситуацію висвітлили в місцевих медіа. Її прокоментував також омбудсман Дмитро Лубінець.

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Що відомо про випадок?

Директорка дитячого садочка, який відвідує дівчинка, повідомила, що чоловік сам ніс відповідальність за дитину після розлучення.

"Він був тим, хто вирішував усе – від щоденних дрібниць до найважливіших рішень. Наразі дівчинка залишилася із директоркою закладу", – йдеться у повідомленні.

Дмитро Лубінець розповів, що чоловік нібито вже двічі намагався отримати відстрочку, проте отримав відмову. Так, омбудсман доручив своєму представнику в Дніпропетровській області Олексію Урлаткіну з'ясувати всі обставини ситуації.

"Регіональна команда вже направила офіційні запити до Покровсько-Тернівського районного ТЦК та СП, служби у справах дітей виконавчого комітету Криворізької міської ради, а також виконавчих комітетів Тернівської та Покровської районних у місті рад", – пояснив Лубінець.

Він уточнив, що слід з'ясувати законність мобілізації чоловіка й інформацію про обставини, за яких дитина залишилася без батьківської опіки. Також розглянуть дії органів влади для забезпечення її прав і безпеки.

Мобілізація є необхідною для країни, яка захищається. Але сила держави вимірюється не лише здатністю діяти швидко, а й здатністю бачити людину в кожному рішенні,

– прокоментував ситуацію Лубінець.

Раніше стався подібний випадок – тоді питання проблеми в системі мобілізації так само порушував Дмитро Лубінець. Він розповів, що ТЦК тимчасово затримав чоловіка, який виховує восьмеро дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячому будинку сімейного типу.

Його утримували понад чотири години та розглядали питання щодо мобілізації через відсутність оформленої відстрочки. Як повідомляється, інцидент стався під час перебування чоловіка в Івано-Франківській області. Формально ситуація виникла через те, що він не встиг вчасно подати документи для підтвердження права на відстрочку.