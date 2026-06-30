Об этой ситуации сообщили местные СМИ. Ее также прокомментировал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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Что известно об этом случае?

Директор детского сада, который посещает девочка, сообщила, что мужчина сам нес ответственность за ребенка после развода.

"Он был тем, кто решал все – от повседневных мелочей до самых важных решений. Сейчас девочка осталась с директором учреждения", – говорится в сообщении.

Дмитрий Лубинец рассказал, что мужчина якобы уже дважды пытался получить отсрочку, однако получил отказ. Так, омбудсман поручил своему представителю в Днепропетровской области Алексею Урлаткину выяснить все обстоятельства ситуации.

"Региональная команда уже направила официальные запросы в Покровско-Терновский районный ТЦК и СП, службу по делам детей исполнительного комитета Криворожского городского совета, а также в исполнительные комитеты Терновского и Покровского районных в городе советов", – пояснил Лубинец.

Он уточнил, что необходимо выяснить законность мобилизации мужчины и обстоятельства, при которых ребенок остался без родительской опеки. Также будут рассмотрены действия властей по обеспечению ее прав и безопасности.

Мобилизация необходима для страны, которая защищается. Но сила государства измеряется не только способностью действовать быстро, но и способностью видеть человека в каждом решении,

– прокомментировал ситуацию Лубинец.

Ранее произошел аналогичный случай – тогда вопрос о проблемах в системе мобилизации также поднимал Дмитрий Лубинец. Он рассказал, что ТЦК временно задержал мужчину, воспитывающего восьмерых детей, лишенных родительской опеки, в детском доме семейного типа.

Его удерживали более четырех часов и рассматривали вопрос о мобилизации из-за отсутствия оформленной отсрочки. Как сообщается, инцидент произошел во время пребывания мужчины в Ивано-Франковской области. Формально ситуация возникла из-за того, что он не успел вовремя подать документы для подтверждения права на отсрочку.