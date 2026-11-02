Отсрочка не гарантирует выезд в ноябре: кому из мужчин разрешено покидать Украину

Во время военного положения военнообязанные мужчины могут пересекать границу только при наличии определенных оснований. Даже не каждая отсрочка дает право на выезд.

Кто из военнообязанных может выехать за границу

Свободное пересечение границы разрешено мужчинам, не достигшим 23 лет. Однако для тех, кто старше, действуют одинаковые ограничения. Если у человека есть предусмотренные законом основания, то пересечение границы для него становится возможным. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала адвокат Карина Марченко.

По словам эксперта, правила выезда за границу предусматривают такое право для некоторых военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. Однако в этом случае есть важная деталь: не каждая оформленная отсрочка дает право на выезд за границу.

В частности, право на отсрочку имеют отдельные категории учащихся, педагогических, научных и научно-педагогических работников. Но согласно Правилам пересечения границы, во время военного положения они не могут выезжать за границу.

Карина Марченко Адвокат, владелица адвокатского бюро Поэтому перед выездом необходимо проверить не только наличие отсрочки, но и то, предусматривает ли законодательство право на пересечение границы именно в вашей ситуации.

Адвокат добавила, что наличие отсрочки и право на пересечение границы – это не одно и то же. Важно понимать, на каком именно основании вы выезжаете, требуется ли сопровождение и какие документы необходимо предъявлять на границе.

Отметим, что право на выезд при наличии документов имеют:

мужчины, имеющие инвалидность 1, 2 или 3 группы – при себе необходимо иметь удостоверение, подтверждающее статус инвалидности, или пенсионное удостоверение с соответствующей отметкой;

– при себе необходимо иметь удостоверение, подтверждающее статус инвалидности, или пенсионное удостоверение с соответствующей отметкой; мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет – необходимые документы: свидетельства о рождении детей и документы, подтверждающие совместное проживание или содержание детей;

– необходимые документы: свидетельства о рождении детей и документы, подтверждающие совместное проживание или содержание детей; мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет – необходимо свидетельство о рождении ребенка и документы, подтверждающие отсутствие матери;

– необходимо свидетельство о рождении ребенка и документы, подтверждающие отсутствие матери; работники органов государственной власти, предприятий и организаций, задействованных в обеспечении обороноспособности страны – при условии наличия документов об отсрочке, служебной командировке или отпуске;

– при условии наличия документов об отсрочке, служебной командировке или отпуске; мужчины, обучающиеся за рубежом на дневной форме обучения – требуется студенческий билет или другой документ, подтверждающий обучение, а также военно-учетный документ с соответствующей отметкой;

– требуется студенческий билет или другой документ, подтверждающий обучение, а также военно-учетный документ с соответствующей отметкой; мужчины, нуждающиеся в медицинской помощи, недоступной в Украине.​