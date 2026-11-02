Відстрочка не гарантує виїзд у листопаді: кому з чоловіків дозволено залишати Україну

Хто з військовозобов'язаних може виїхати за кордон

Вільний перетин кордону дозволено чоловікам віком до 23 років. Однак для старших діють однакові обмеження. Якщо людина має передбачені законом підстави, то перетин кордону для неї стає можливим. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла адвокатка Каріна Марченко.

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За словами експертки, правила виїзду за кордон передбачають таке право для декого з військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Проте в цьому випадку є важлива деталь: не кожна оформлена відстрочка дає право на виїзд за кордон.

Зокрема, право на відстрочку мають окремі категорії здобувачів освіти, педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників. Але згідно з Правилами перетину кордону, під час воєнного стану вони не можуть їхати за кордон.

Каріна Марченко Адвокатка, власниця Адвокатського бюро Тому перед виїздом необхідно перевірити не лише наявність відстрочки, а й те, чи передбачає законодавство право на перетин кордону саме у вашій ситуації.

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Адвокатка додала, що наявність відстрочки та право на перетин кордону – це не одне й те саме. Важливо розуміти, на якій саме підставі ви виїжджаєте, чи потрібен супровід і які документи необхідно показувати на кордоні.

Зазначимо, що право на виїзд за умови наявності документів є в:

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чоловіків, які мають інвалідність 1, 2 або 3 групи – при собі треба мати посвідчення, що підтверджує статус інвалідності, або пенсійне посвідчення з відповідною відміткою;

– при собі треба мати посвідчення, що підтверджує статус інвалідності, або пенсійне посвідчення з відповідною відміткою; чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років – необхідні документи: свідоцтва про народження дітей та документи, що підтверджують спільне проживання або утримання дітей;

– необхідні документи: свідоцтва про народження дітей та документи, що підтверджують спільне проживання або утримання дітей; чоловіків, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років – треба свідоцтво про народження дитини та документи, що підтверджують відсутність матері;

– треба свідоцтво про народження дитини та документи, що підтверджують відсутність матері; працівників органів державної влади, підприємств та організацій, залучених до забезпечення обороноздатності країни – за умови наявності документів про відстрочку, службове відрядження чи відпустку;

– за умови наявності документів про відстрочку, службове відрядження чи відпустку; чоловіків, які навчаються за кордоном на денній формі навчання – треба студентський квиток або інший документ, що підтверджує навчання, та військово-обліковий документ з відповідною відміткою;

– треба студентський квиток або інший документ, що підтверджує навчання, та військово-обліковий документ з відповідною відміткою; чоловіків, які потребують медичної допомоги, недоступної в Україні.​