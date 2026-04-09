Есть новые решения: как изменились правила выезда военных за границу

Военнослужащие могут ехать в заграничные командировки, если получат официальные бумаги о такой необходимости. Кабинет министров Украины недавно расширил перечень должностных лиц, которые могут дать такое разрешение.

Кто выдает решение для командировки военного за границу?

Зарубежные командировки нужны военным для проведения учений, получения техники и тому подобное. В Министерстве обороны отметили, что Кабмин создал постановление о внесении изменений в правила пересечения государственной границы, чтобы защитники могли оперативно решать военные задачи.

Смотрите также Бумаги наберут юридическую силу: как военным можно удостоверить документы у командира

Разрешения на выезд в командировку за границу военным предоставляли министр обороны, руководители военного формирования, руководители правоохранительного органа специального назначения или руководители разведывательного органа решений по выполнению задач в сфере безопасности и обороны.

Теперь пункт 2-15 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины определено, что разрешительные документы для военных могут предоставлять и заместители министра обороны. Они тоже уполномочены принимать решение о выезде представителей украинского войска за границу.

Ожидается, что благодаря изменениям разгрузится управленческий уровень, а реагирование на текущие потребности сектора безопасности и обороны будет более гибким.

Стоит отметить! В общем военные имеют несколько оснований, чтобы поехать за границу. Но во всех вариантах требуется официальное разрешение. Среди оснований: ежегодный основной или 15-дневный отпуск, медицинская реабилитация, командировка.

Какие документы нужны военным, чтобы выехать за границу?

Если военный собрался в другую страну к семье или на отдых, то у него должен быть приказ командования, отпускной билет со штампом, загранпаспорт и военно-учетный документ. Пребывание за границей может быть до 30 дней.

Выезд за границу на лечение требует заключения Минздрава, медицинской справки, разрешения командира и, конечно, загранпаспорта и военно-учетного документа.

Чтобы поехать в командировку нужен служебный лист части, удостоверение и военно-учетный документ.

После увольнения военный уже не требует разрешения, но при себе должен иметь дембельное приказ, военный билет с отметкой об исключении с воинского учета и загранпаспорт.

Какие военный может быть ближе к семье?