Разрешение не для всех женщин: Кабмин увеличил перечень граждан, которые могут ехать за границу

Ранее женщины могли беспрепятственно ехать за границу, кроме тех, кто работает на государственной службе. Однако в апреле правительство внесло изменения и право на пересечение границы во время военного положения получили больше украинок.

Кто из женщин может пересекать границу?

Теперь дополнительных ограничений для пересечения границы женщинами нет. Благодаря решению Кабинета Министров удалось упростить порядок выезда за границу для отдельных категорий женщин. Об этом говорится в соответствующем постановлении № 587.

Такие изменения внесли в правила пересечения государственной границы Украины. С понедельника, 11 мая, постановление вступило в силу. Беспрепятственный выезд за границу теперь возможен для работниц органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий и структур.

Ранее в комментарии 24 Канала адвокат Вадим Гречкивский уточнял, что за границу государственные служащие могли ехать только как сопровождающие для детей. Законодательство не предусматривало, что эта категория будет уезжать из страны. Фактически женщины сталкивалась с ограничениями при выезде за границу из-за неопределенности правил и различной трактовки их пограничниками. Сейчас же произошли изменения.

Так выезд за границу позволили всем работницам государственных органов, кроме тех женщин, которые занимают именно руководящие должности. Органы власти, предприятия и учреждения за три дня должны направить в Государственную пограничную службу списки женщин, которые получили не имеют права на пересечение границы. Если человека нет в таких перечнях, препятствий для пересечения границы быть не должно.

Обновлять информацию будут также в случае увольнения работниц или других кадровых изменений.

Кто из женщин до сих пор не имеет права на пересечение границы?

Согласно постановлению еще часть женщин во время военного положения не может ехать из Украины. Все из-за того, что их должности на государственной службе очень важны и не предусматривают права на пересечение границы во время особого периода. Среди них:

члены Кабинета Министров, их заместители и заместители министров;

руководители центральных органов исполнительной власти, их заместители;

руководитель Аппарата Верховной Рады Украины, его заместители;

государственные секретари министерств;

некоторые должностные лица Офиса Президента и вспомогательных органов и служб, образованных Президентом;

заместители председателя Службы безопасности;

председатель и члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, Счетной палаты, Центральной избирательной комиссии;

некоторые должностные лица Совета национальной безопасности и обороны Украины, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Национального банка;

главы местных госадминистраций и их заместители;

судьи Верховного Суда, Конституционного Суда Украины, прокуроры Офиса Генерального прокурора;

руководители и заместители государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

председатели областных и районных советов; городские, поселковые, сельские головы и их заместители.

председателей и членов исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству.

Правительство объясняет изменения необходимостью четко разграничить категории должностных лиц, для которых ограничения на выезд остаются критически важными в условиях военного положения. Это прежде всего – для должностных лиц, которые имеют доступ к государственному управлению, стратегических решений или информации, важной для государства.

Что предшествовало?

Отныне большинство работниц госсектора могут выезжать за границу без дополнительных ограничений, а запрет остался только для отдельных категорий чиновниц. Также изменился механизм контроля на границе.

Если женщина не входит в такой перечень, пограничники не должны препятствовать ее выезду из Украины. Информацию о кадровых изменениях или увольнения должны обновлять регулярно.