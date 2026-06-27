Выпустят ли всех или нет: кто из женщин может выехать за границу в июле

В июле нет общего запрета на выезд женщин из Украины. Большинство украинских гражданок может беспрепятственно пересекать границу. Кроме того, в мае были отменены ограничения и для категории женщин-чиновниц, которые ранее могли выезжать только в качестве сопровождающих лиц для детей.

Большинство гражданок Украины могут выехать за границу в июле

Женщины в Украине не подпадают под запрет на выезд из Украины во время военного положения. Это касается и гражданок, состоящих на воинском учете, но не проходящих военную службу (фармацевты, медицинские работники), отмечают в Департаменте правового обеспечения Днепровского городского совета.

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Кроме того, ограничение на выезд больше не распространяется на женщин, работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления, судах и на государственных предприятиях. Постановление Кабмина № 623 по этому вопросу вступило в силу 20 мая, отметили в Государственной пограничной службе.

Кстати, проверить, могут ли граждане выехать за границу, можно через сервис "Личный кабинет". После того как человек авторизуется, система автоматически проводит проверку и отображает результат. Впрочем, стоит помнить, что ограничения, связанные с военным положением и специальными правилами пересечения границы, на сервисе не отображаются.

Какие женщины не могут беспрепятственно выехать из страны

Однако, несмотря на Постановление № 623, остается в силе пункт 2 – 15 Правил, который регламентирует порядок выезда военнослужащих во время военного положения.

Дело в том, что пересечение государственной границы военнослужащими осуществляется на основании решений Минобороны Украины или руководителей других воинских формирований.

Именно поэтому женщины-военнослужащие могут выезжать за границу только при наличии разрешения командования.

Кроме того, даже если общего запрета на выезд нет, такая возможность может быть ограничена в связи с отдельными случаями, предусмотренными законом, такими как уголовное производство, неисполнение судебных решений и т. п.