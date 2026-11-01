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1 ноября, 12:14
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Документ для оформления льгот можно получить через Дию: кому доступна новая услуга

Дарья Смородская

Украинцы теперь могут легко получить выписку из Реестра ветеранов. Новая услуга доступна на портале Дия.

Кто может получить выписку из Реестра ветеранов

Участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие войны и члены семьи погибшего (умершего) военнослужащего могут быстро получить данные, содержащиеся в Реестре ветеранов. Важно, чтобы информация была зарегистрирована в ЕГРВВ, иначе воспользоваться услугой не получится. Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов.

Услугу запустили совместно с Министерством цифровой трансформации, чтобы люди имели более легкий доступ к получению документов, необходимых для подтверждения статуса в государственных учреждениях.

Подать заявку на оформление выписки могут:

  • участники боевых действий;
  • участники войны;
  • люди с инвалидностью вследствие войны;
  • члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны;
  • члены семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины;
  • пострадавшие участники Революции Достоинства;
  • лица с особыми заслугами перед Родиной.

В ведомстве уточнили, что выписку могут потребовать для оформления предусмотренных государством льгот и социальных гарантий ветеранов. Также с его помощью можно защитить права членов семей погибших воинов.

Алгоритм действий

Граждане, которым необходимо получить выписку, должны авторизоваться на портале Дия и выбрать услугу "Выписка из Реестра ветеранов", что расположено в разделе "Ветеран PRO".

Перед отправкой заявки рекомендуется проверить данные заявления и уже затем нажать "Готово".

"Дия" передаст запрос в ЕГРВВ и сообщит о его успешной отправке. После обработки запроса результат поступит в личный кабинет на портале Дия и на электронную почту, 
– сообщили в Минветеранов.

В полученном документе вы найдете QR-код для проверки подлинности и квалифицированную электронную подпись Министерства по делам ветеранов Украины.

К слову, на этот раз услугу расширили. Теперь выписку могут получить дети ветеранов и ветеранок даже до достижения 23 лет, либо их представители. Документ выдают администраторы центров предоставления административных услуг. Он может понадобиться, в частности, для оформления государственной целевой поддержки на получение образования.