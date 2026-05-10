Может ли сестра получить 15 миллионов после гибели военного: суд принял неожиданное решение

На Закарпатье женщина подала иск против Министерства обороны Украины. Ведомство отрицало, что она имеет право получить денежные выплаты после гибели брата.

Решение суда основывалось на том, что женщина смогла доказать родственные связи. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Почему женщина должна была доказывать, что была членом семьи погибшего брата?

Жительница Закарпатья обратилась в суд с просьбой юридически подтвердить, что она является членом семьи своего родного брата, который погиб в июне 2022 года во время выполнения боевого задания в Николаевской области.

Заявительница объяснила, что после смерти родителей они остались вместе, совместно вели хозяйство, оплачивали коммунальные услуги, содержали дом и поддерживали друг друга финансово и материально во время войны. Кроме того, она организовывала помощь брату, присылая посылки и собирая средства на тепловизор для службы в ВСУ.

Министерство обороны Украины возражало против иска, ссылаясь на недостаточность доказательств совместного проживания и ведения хозяйства. Представители ведомства указывали, что наличие родственных связей между братом и сестрой автоматически не предоставляет статуса членов семьи для целей получения социальных выплат.

Среди доказательств были документы о родственных связях и свидетельства о смерти родителей, справки об обстоятельствах гибели военного, документы о регистрации места жительства по одному адресу, банковские переводы и скриншоты переписки, а также показания соседей и свидетелей, которые подтвердили совместный быт, взаимную помощь и поддержку.

Что решил суд?

Суд сослался на статью 3 Семейного кодекса Украины и решение Конституционного Суда от 3 июня 1999 года, где указано, что членами семьи могут быть не только близкие родственники, но и другие лица, если они совместно проживают, ведут совместное хозяйство и имеют взаимные права и обязанности.

Там учли, что ни заявительница, ни погибший брат не имели собственных семей, поэтому их фактические семейные отношения после смерти родителей стали определяющими для установления статуса члена семьи.

В постановлении отметили, что, что фактические семейные отношения включают общий бюджет и расходы, совместное ведение хозяйства, взаимную помощь и поддержку в повседневной жизни, а также продолжительность такого проживания. Это подтверждает, что членство в семье определяется не только родственными связями, но и конкретными действиями и взаимодействием в семейном быту.

Также суд учел редакцию закона о социальной и правовой защите военнослужащих, которая на момент гибели брата позволяла получать единовременное пособие в размере 15 миллионов гривен именно членам семьи погибшего.

Великоберезнянский суд удовлетворил заявление сестры погибшего и установил юридический факт ее членства в семье, что создает правовые основания для получения единовременного денежного пособия и других социальных гарантий, предусмотренных законом для семей погибших военнослужащих.

Таким образом, суд подтвердил, что родная сестра может претендовать на государственные выплаты после гибели брата, если докажет фактические семейные отношения, а не только родственные связи.

Кто может получить выплату в случае гибели военного?

Военнослужащие могут заранее определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели. Для этого они составляют личное распоряжение, где указывают конкретных лиц и распределение долей.

Закон позволяет указывать любых людей, независимо от родственных связей. В то же время отдельным категориям гарантирована обязательная доля: малолетним и несовершеннолетним детям, нетрудоспособным родителям и вдовам или вдовцам. Каждый из них имеет право на 50% той доли, которую получил бы без распоряжения.

Документ можно оформить в произвольной форме и заверить у нотариуса или командира части. Оригинал хранится в Территориальном центре комплектования, а копия – у самого военного. Это позволяет контролировать, чтобы помощь дошла до тех, кого военнослужащий выбрал самостоятельно.