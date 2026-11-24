Сын был в плену, а мать безосновательно получала деньги: женщину подозревают в мошенничестве
В Николаеве женщину будут судить за получение незаконных выплат в связи с пребыванием сына в плену. 53-летняя мать, не имея на то права, подала заявление о выплате ей денежного обеспечения, когда узнала об исчезновении сына-военнослужащего.
Женщину подозревают в мошенничестве из-за присвоения выплат за сына
Украинке из Николаева избрали меру пресечения по делу о мошенничестве. Все из-за того, что выплаты денежного обеспечения за сына, находящегося в плену, поступали ей безосновательно. В 2005 году женщину лишили родительских прав, поэтому она не имела права получать эти деньги. Об этом сообщили в Центральном районном суде Николаева.
Подсудимая имеет 5 детей, но юридически не является их матерью по решению суда. В частности, она не имела родительских прав и в отношении сына, который заключил контракт на службу в Вооруженных Силах.
С началом полномасштабного вторжения России мужчина участвовал в обороне Мариуполя и в апреле 2022 года попал в плен, где находился до его обмена, который состоялся в январе 2025 года. Пока он находился в плену, его мать подала заявление о выплате ей денежного содержания, причитающегося пострадавшему, находившемуся в плену,
– отметили в пресс-службе суда.
При оформлении заявления женщина не сообщила, что лишена родительских прав и не имеет права на получение таких выплат. Таким образом, она незаконно получила 4 миллиона 20 тысяч 785 гривен.
Свою вину в присвоении выплат женщина признала в суде.
По итогам рассмотрения дела следственный судья Иван Дирко постановил применить к женщине меру пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 665 тысяч 600 гривен,
– говорится в сообщении.
В Николаеве судили мать за незаконное присвоение денег сына / Фото Офиса генпрокурора
Что об этом деле говорят в Офисе Генерального прокурора
Когда в 2022 году Владислав попал в российский плен, женщина решила воспользоваться возможностью получать выплаты как мать военнопленного. В декабре она обратилась с соответствующим заявлением в воинскую часть, при этом сознательно скрыла факт лишения родительских прав и собственной подписью подтвердила достоверность представленных сведений,
– пишет и.о. генерального прокурора.
Не исключаю, что история Владислава – не единичный случай. Именно поэтому считаю важным говорить о результатах этого расследования публично… Поэтому призываю военнослужащих, столкнувшихся с подобными ситуациями, обращаться с заявлениями в правоохранительные органы,
– отметил Ковальский.
Напомним, ранее в Харьковской области у вдовы погибшего военного мошенники похитили более двух миллионов гривен через онлайн-банкинг. Следствие выяснило, что преступление могли совершить заключенный Маневичской колонии и еще один гражданин из Днепропетровской области.