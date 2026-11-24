Женщину подозревают в мошенничестве из-за присвоения выплат за сына

Украинке из Николаева избрали меру пресечения по делу о мошенничестве. Все из-за того, что выплаты денежного обеспечения за сына, находящегося в плену, поступали ей безосновательно. В 2005 году женщину лишили родительских прав, поэтому она не имела права получать эти деньги. Об этом сообщили в Центральном районном суде Николаева.

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Подсудимая имеет 5 детей, но юридически не является их матерью по решению суда. В частности, она не имела родительских прав и в отношении сына, который заключил контракт на службу в Вооруженных Силах.

С началом полномасштабного вторжения России мужчина участвовал в обороне Мариуполя и в апреле 2022 года попал в плен, где находился до его обмена, который состоялся в январе 2025 года. Пока он находился в плену, его мать подала заявление о выплате ей денежного содержания, причитающегося пострадавшему, находившемуся в плену– отметили в пресс-службе суда.

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При оформлении заявления женщина не сообщила, что лишена родительских прав и не имеет права на получение таких выплат. Таким образом, она незаконно получила 4 миллиона 20 тысяч 785 гривен.

Свою вину в присвоении выплат женщина признала в суде.

По итогам рассмотрения дела следственный судья Иван Дирко постановил применить к женщине меру пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 665 тысяч 600 гривен– говорится в сообщении.

В Николаеве судили мать за незаконное присвоение денег сына / Фото Офиса генпрокурора

Что об этом деле говорят в Офисе Генерального прокурора